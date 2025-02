Ahmed Alnaouq, el palestino que recolectaba historias de Gaza para romper estereotipos

Iñigo Gurruchaga Corresponsal. Londres Miércoles, 1 de mayo 2024, 16:35 Comenta Compartir

Ahmed Alnaouq, de 29 años, había terminado un máster en Periodismo Internacional en la Universidad de Leeds tras licenciarse en Literatura Inglesa. Podía expresarse a través del proyecto online 'We are not numbers' (No somos números), que creó con una oenegé estadounidense promotora de la no violencia. También colaboraba con su primer amigo israelí, Yuval Abraham, en la publicación en hebreo de historias de jóvenes palestinos. Y participaba como responsable de promoción y divulgación del Monitor Euromediterráneo de Derechos Humanos. Pero hace unos meses todo cambió para este joven criado en Gaza y, actualmente, residente en Londres.

- Antes del 7 de octubre, ¿vivía mejor?

- Los palestinos no comparamos nuestra vida con la de otra gente. Antes del 7 de octubre vivía en Londres con un buen trabajo y un buen salario. Estaba prometido con mi mujer. Quizás mi vida era buena, pero desgraciadamente la política nos afecta a cada uno de nosotros. En 2020, cuando vine por primera vez para hacer el máster, mi madre tenía cáncer y debía ser internada en Jerusalén, pero no le dieron permiso, y murió cuando yo estaba aquí. Antes, Israel mató a mi hermano. Hay muchas restricciones para tener una vida feliz mientras estemos bajo una ocupación.

- ¿No tiene recuerdos felices de la infancia?

- Me refiero exactamente a eso. El impacto de la infancia perdura. Siempre sufrirás trastorno por estrés postraumático por las cosas que has vivido en Gaza. Es algo sobre lo que escribí hace unos días. Decía que los niños de Gaza ya no son inocentes, han sido expuestos a una vida dura desde pequeños. Es mi vida. Recuerdo el sonido de los drones, de los F16, de los Apache, los disparos, los tanques invadiendo nuestra ciudad y nuestras casas, y cómo no teníamos agua o electricidad durante el asedio. Y luego las guerras, en 2008, 2020, 2021, 2014 y 2012, en la que perdí a mi hermano. No puedes librarte de esos recuerdos. Pero quiero ser honesto, antes del 7 de octubre tenía una vida lujosa que la mayoría de la gente de Gaza no ha conocido. Era el paraíso, el cielo.

- Y parte de ese disfrute se debía a que trabajaba por la paz...

- Ya antes de 'Across the wall' (Cruzando el muro) -la plataforma con historias personales de jóvenes palestinos traducidas al hebreo- había trabajado en la promoción de la paz y la idea de la solución de un Estado en el que palestinos e israelíes, árabes y judíos puedan vivir juntos y con iguales derechos. Eran mis pensamientos y trabajaba en 'We are not numbers' publicando historias humanas, quebrando los estereotipos sobre los palestinos en Gaza, porque el Gobierno Israelí y el sistema educativo dan falsa información a su público. Era políticamente activo, aunque no sé si tenía un impacto. No soy experto en política aunque he leído todo lo posible.

- ¿Defender la idea de un único Estado lo aprendió de su familia?

- Mi padre creía en la solución de los dos Estados. Para él, la creación de uno era ideal, pero sabía que nunca se lo darían a los palestinos, porque lo toman como una amenaza existencial al judaísmo. Mi familia no creía en un Estado no porque no quisiera vivir con judíos sino porque pensaba que era imposible. Pero, a los 19 años, con el trabajo en 'We are not numbers' empecé a creer en la idea. No había conocido a nadie que no fuese palestino, y así tienes las mismas ideas repetitivas. Pero comencé a conocer a americanos y británicos, a leer sobre Sudáfrica, y la idea de un Estado creció en mí. Y con 'Across the wall' conocí a israelíes que defienden los derechos de los palestinos y quieren vivir con ellos. Hasta entonces creía que todos los israelíes nos odiaban. Sentí la esperanza de que era posible.

Civiles como objetivo

- ¿Dónde estaba el 7 de octubre?

- En Turquía. Estaba comprometido y ella es de Gaza. Decidió que pasáramos un tiempo juntos. Me desperté y mi suegra dijo que había guerra en Gaza. Cuando vi que habían matando a mil israelíes y que tenían muchos rehenes, me quedé aterrorizado. En 2014, Hamás secuestró a un soldado israelí y destruyó barrios enteros, mató a cientos. Estaba aterrorizado y estaba en lo cierto, porque hemos visto la respuesta. Han destruido Gaza.

- En el Reino Unido se ha dicho que la mayor intensidad del antisemitismo se dio en las tres semanas posteriores, probablemente por euforia sobre el ataque.

- Si la pregunta es si estoy de acuerdo con Hamás en lo que hizo, no. Siempre he estado en contra de matar a civiles. Y después de lo que han hecho sigo creyendo que los civiles no deben ser objetivos. ¿Por qué no hay que matar a civiles? Por humanidad. Sean musulmanes, judíos, cristianos o de cualquier otra etnia. Si los gobiernos cumpliesen esa regla estaríamos mucho mejor.

- ¿Qué hace tras el ataque?

- Por la noche bombardearon la casa de mi prometida, ahora mi mujer, y mataron a su hermano, sin ninguna advertencia. Era un civil. Si ella no hubiese viajado con sus padres a Turquía, todos habrían muerto. Nuestro primer día fue una calamidad. Ella quería ir a Gaza y volvió con su madre, pero se quedaron en Egipto.

- El Gobierno de Israel sostiene que la población colabora con Hamás para justificar su respuesta. ¿Ha visto los túneles?

- No, no los vemos, pero puedo asegurar que no estaban en hospitales. He vivido toda mi vida en Gaza y odio a Hamás, soy muy crítico, pero no usa a palestinos como escudo humano, no lanza misiles desde áreas con gran densidad de población. Israel magnífica lo que dice Hamás y su poder, como la encarnación del mal, y entonces culpa a todos los palestinos por elegir a Hamás hace 17 años. En Gaza, antes del 7 de octubre, el 80% de la población no quería tener nada que ver con ellos. Israel exagera todo para que los medios occidentales justifiquen que se mate a decenas de miles. Han matado a niños, decapitado a cuarenta bebés, violado a mujeres… falsas noticias para que los palestinos parezcamos un peligro para todos.

- ¿Por qué dice que Hamás es impopular entre la mayoría de la población?

- Porque, cuando llegaron al poder, se impuso el sitio a Gaza y la economía se deterioró. Ha habido muchas guerras desde entonces. La gente no quiere a Hamás porque su vida es difícil en Gaza, muy difícil.

- La gobernación de la Autoridad Palestina tampoco fue maravillosa...

- Pero no hubo sitio ni enormes guerras, o sea que era un poco mejor.

Una matanza en su familia

- ¿Tiene palabras para expresar lo que le ocurrió a su familia?

- Realmente no esperaba una respuesta tan salvaje. Mi familia estaba durmiendo. Mi padre, mi hermana, mi sobrina… Veintiún personas dormían en mi casa. Estaban en el sur. No había militantes en la zona. Les bombardearon y mataron a todos. De los 21 sólo dos eran hombres, los demás mujeres y niños. Mi padre tenía 75 años, un hombre muy bueno, pacífico. ¿Por qué alguien cometería tal crimen? Lo hacen para enviar a los palestinos el mensaje de que nadie está seguro, de que cualquiera puede y debe ser matado.

- Habla con templanza de lo ocurrido a su familia. ¿Quisiera vengarse?

- Sí, pero mi venganza y mi odio no es contra gente, sino contra ideas. Odio la ocupación y la colonización, la guerra.

- ¿No odia a Benjamín Netanyahu?

- No he pensando nunca sobre él como alguien a quien odio. Representa ideas y conceptos que odio. Pero, como persona, si Netanyahu dijese mañana que termina la ocupación y quiere la paz con los palestinos, yo no tendría problema a pesar de que mató a mi familia. Las ideas, la educación, el odio, la desinformación, la propaganda que han recibido toda su vida son las que convierten a la gente en monstruos. Tenemos que poner en cuestión esas ideas.

- ¿Cómo destruir esas ideas o hacerlas menos populares?

- Con educación. Personalmente, yo creo en las historias. Cuando cuentes tu historia real a los corazones y cerebros de la gente, con verdad y hechos, la gente escuchará y tendrá que cambiar. Si puedo, escribiré de nuevo, pero después de ese tiempo no podía hacer nada, no podía escribir ni en hebreo, ni en inglés ni en árabe. Estoy muy cansado, pero estoy pensando en empezar de nuevo.

- ¿Contempla su futuro en Gaza?

- Gaza o Palestina serán siempre mi casa. Tengo que decir que el futuro es muy oscuro y que la esperanza se debilita cada día que pasa. Mi casa ha sido completamente destruida. Quedan cenizas. No tengo ya una casa, pero me encantaría reconstruirla.