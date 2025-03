Zelenski rechaza la tregua en Navidad que Orbán planteó por teléfono a Putin

Viktor Orbán es presidente de Hungría y también amigo de Vladímir Putin, su homólogo ruso. El miércoles, el ahora máximo responsable del Consejo Europeo llamó ... por teléfono al dirigente del Kremlin y durante esa conversación de una hora le propuso un alto el fuego navideño en Ucrania y un intercambio de prisioneros entre Moscú y Kiev. El plan, bien acogido por Putin, fue rechazado de inmediato por Volodímir Zelenski, presidente ucraniano, porque lo considera una «concesión». Además, criticó al mandatario húngaro por contactar por su cuenta con Putin. «Esperemos que al menos no llame ahora a Bashar al Assad para escuchar sus sermones», replicó.

«Es triste que Zelenski haya excluido esa opción. ¡Hicimos lo que pudimos!», escribió Orbán en X. Las autoridades ucranianas aseguran no haber «hablado» directamente con el presidente húngaro sobre un alto el fuego. «Como siempre, la parte húngara no discutió con nosotros. Y como siempre, no nos advirtió de sus contactos con Moscú», lamentó Dmytro Lytvyne, asesor de Zelenski.

El presidente ucraniano acusó a Orbán de socavar la «unidad» europea al hablar con Putin. «Nadie debería promover su propia imagen en detrimento de la cohesión de la Unión Europea, que siempre ha sido la clave para poner fin al conflicto», subrayó. «No puede haber discusiones sobre la invasión de Rusia sobre Ucrania sin Ucrania», agregó.

Moscú también reaccionó a la negativa ucraniana. Alabó a Orbán por buscar una solución diplomática a través de sus «relaciones con líderes occidentales». y criticó la postura «destructiva» que mantiene el Gobierno de Kiev, que, a su juicio, no contempla una salida pacífica.

Trump se opone al uso de misiles de largo alcance

No es la primera vez que el mandatario húngaro se cita con Putin para hablar de Ucrania. Ya lo hizo en julio, nada más estrenar su cargo como presidente europeo. Aquel viaje a Moscú, que tanto irritó a sus socios comunitarios, le sirvió a Orbán para reforzar sus vínculos con Rusia, de donde importa dos tercios del gas que emplea. También, según fuentes de Budapest, habló el pasado lunes con Donald Trump de la guerra en Ucrania.

El líder republicano, que será investido presidente de EE UU el 20 de enero, acaba de expresar su «firme» rechazo al uso por parte de Ucrania de misiles estadounidenses de largo alcance en suelo ruso. En una entrevista con la revista 'Time', que le ha nombrado 'personalidad de 2024', Trump se opuso a la autorización dada por Joe Bien para el empleo de esos proyectiles: «No hacemos más que empeorar esta guerra».