Zelenski encara la mayor remodelación de su Gobierno desde el inicio de la guerra

Volodímir Zelenski afronta la mayor remodelación de su equipo de gobierno desde la invasión rusa. No es la primera pero sí la más profunda en ... estos dos años y medio por el número de altos cargos cesados de una sola vez –siete, incluidos cuatro ministros, aunque este miércoles quedaban varios despidos pendientes de aprobar– y por la salida de piezas clave en el Ejecutivo de Kiev como el titular de Exteriores, Dimitró Kuleba, que se ha mantenido al lado del presidente desde el inicio de la guerra y ha sido el encargado de tejer las relaciones de Ucrania con sus aliados internacionales, entre otras tareas. «Necesitamos nuevas energías. Y estas medidas sólo tienen que ver con el fortalecimiento de nuestro Estado en diversos sectores», defendió el mandatario al confirmar la reforma emprendida, que a última hora de este miércoles seguía sin cerrarse y de la que aún quedaban por saber, por ejemplo, los nombres de los nuevos miembros del gabinete.

Hace meses que Zelenski tenía una revolución de la cúpula política en la cabeza con la vista puesta en dar un nuevo impulso a algunas cuestiones, como la adhesión de Ucrania a la OTAN y a la Unión Europea (UE), y que el apoyo internacional no desfallezca ahora que algunos socios, como Alemania, comienzan a replantearse el esfuerzo económico que les supone Kiev. Y ha decidido adelantar la renovación de su Ejecutivo a la llegada del invierno, un momento clave en la guerra –y más en la energética– como se demostró en años pasados. El anuncio oficial de la reforma llegó el martes a través de David Arajamia, portavoz del partido presidencial, Servidor del Pueblo, quien avanzó que «más del 50% del consejo de ministros sufrirá cambios» mientras el país lloraba la masacre de Poltava, donde un ataque ruso contra una academia militar había causado horas antes más de medio centenar de muertos y casi 300 heridos. El jefe del Gobierno se refirió a la remodelación esa misma noche en una breve intervención grabada en la que aseguró que la medida busca que Ucrania logre «los resultados necesarios». «La política internacional y la diplomacia no son una excepción», agregó este miércoles a modo de pista sobre sus planes.

El goteo de dimisiones –el trámite seguido por los altos cargos salientes aunque en la práctica se trata de ceses– no ha parado desde entonces. El Parlamento ucraniano, donde la formación del presidente suma mayoría absoluta, dio este miércoles luz verde a la marcha de los titulares de los ministerios de Justicia, Denís Maliuska, Industrias Estratégicas, Oleksandr Kamishin, y Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ruslán Strilets, así como de la viceprimera ministra de Integración Europea, Olga Stefaníshina. Sobre la mesa quedaron la salida de Vitali Koval, jefe del Fondo Propiedad del Estado, el órgano que gestiona el patrimonio estatal, y del propio Kuleba, lo que la oposición achacó a que no todos los parlamentarios del partido de Zelenski estarían de acuerdo con el despido del diplomático. El mandatario ha echado en las últimas horas, además, a uno de sus principales asesores en la oficina presidencial.

La sombra de la corrupción

Los cambios en la cúpula política no se habrían ejecutado, a ojos de algunos de los afectados, en el mejor momento, con las tropas rusas avanzando a toda velocidad por Donetsk y las ucranianas a punto de cumplir un mes de incursión en la región de Kursk, la mayor ofensiva en territorio de Vladímir Putin desde febrero de 2022. El titular de Justicia no ocultó, de hecho, su malestar en su discurso de despedida, que aprovechó para explicar que hace «más de un mes» que se exigía su dimisión y recordar que en cinco años «nunca hemos tenido escándalos en la alta dirección del Ministerio». No lo dijo, pero la corrupción ha salpicado otras carteras a diferentes niveles y hace unos meses, en mayo, uno de esos casos derivó en el cese del ministro de Agricultura, Mikola Solskii. Desde entonces no había habido más movimientos en el seno del Gobierno.

21 miembros suma el consejo de ministros de Ucrania y cada vez son más quienes piden reducirlo. El presidente, eso sí, quiere crear un nuevo Ministerio de Unidad para los asuntos relacionados con la diáspora ucraniana.

La actual renovación del equipo de gobierno deja a figuras menos carismáticas que la de Kuleba fuera del Ejecutivo aunque con un peso también relevante hasta ahora en sus políticas. Es el caso de Stefaníshina, quien fue la principal responsable de las negociaciones entre Kiev y Bruselas para la adhesión ucraniana a la UE, o de Kamishin, que lideró la empresa estatal de ferrocarriles y asumió asimismo el impulso de la industria armamentística en plena guerra. Zelenski afirmó desconocer el destino de los cesados: «Las respuestas llegarán cuando se les ofrezcan determinados puestos». Los nombres de sus sucesores eran también este miércoles una incógnita aunque el plan inicial del presidente contemplaba anunciarlos a lo largo de este jueves.

La oposición sostiene que no hay acuerdo sobre la salida de Kuleba en el seno del partido del presidente

Otra cuestión pendiente es saber si el mandatario se valdrá de esta remodelación para reducir su Ejecutivo –el consejo de ministros cuenta con 21 personas– como le han sugerido desde su partido e incluso el primer ministro, Denis Shmihal, en los últimos meses. Uno de los deseos de Zelenski, sin embargo, es la creación de un nuevo Ministerio de Unidad para los asuntos relacionados con la creciente diáspora ucraniana, un objetivo que podría aprovechar ahora para cumplir.