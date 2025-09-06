HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 6 de septiembre, en Extremadura?
Una calle bloqueada por escombros y objets quemados tras los disturbios en Numea, territorio francés de Nueva Caledonia, en mayo de 2024 AFP

La vuelta de tuerca de Macron

Nueva Caledonia ·

París propone una pseudosoberanía para el archipiélago para calmar el deseo secesionista de la población nativa

Gerardo Elorriaga

Gerardo Elorriaga

París

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:46

Francia es un territorio difícil de gobernar. El 'premier' británico Winston Churchill reconocía que su política resultaba complicada, pero también aseguraba que nunca se vendría ... abajo un país capaz de fabricar 360 tipos de quesos. Además de ese abundante surtido de productos lácteos, nuestros vecinos cuentan con unas fronteras también vastas y diversas. Porque Francia limita al norte con el Canal de la Mancha, al este con Bélgica, Luxemburgo, Alemania, Suiza e Italia, al sur con España y al oeste con Brasil. Porque, más allá del hexágono continental, la geografía de la potencia gala se extiende a través de tres continentes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Top 50
  1. 1 Se confirma la presencia de un lince en Talaván y el Ayuntamiento lanza un aviso a los dueños de perros
  2. 2 Un nuevo local abre sus puertas en el corazón del Casco Antiguo de Badajoz
  3. 3

    Un vecino de Badajoz: «Si no nos dan licencia de obra pronto, tendremos que vender nuestra casa»
  4. 4 Muere un motorista de 20 años tras salirse de la vía en Valverde de Leganés
  5. 5

    El mayoral enviaba lejos al pastor para estar con su mujer
  6. 6 En estado grave tras sufrir un accidente y quedar atrapado en Cabeza del Buey
  7. 7 Raquel Sánchez Silva no presentará el acto del Día de Extremadura por motivos de salud
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9

    La Junta denuncia por lo penal a las empresas que no optan a 242 rutas de transporte escolar
  10. 10 Un hombre se presenta en un centro de salud de Mérida con dos heridas de bala

