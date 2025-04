Von der Leyen visitará Lampedusa este domingo junto a Meloni tras la llegada masiva de migrantes

La presidenta de la Comisión Europea viajará este domingo a Italia para ver de primera mano la «gravedad de la situación» en la isla de ... Lampedusa, a donde estos días han llegado miles de inmigrantes. El portavoz del Ejecutivo comunitario, Eric Mamer, confirmó este sábado que Von der Leyen se reunirá en Roma con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y después las dos se desplazarán a Lampedusa.

La representante comunitaria responde así a la invitación de la primera ministra italiana, que el viernes alertó de la gravedad de la situación en la isla situada a pocos kilómetros de la costa de Túnez y en la que en los últimos días han desembarcado unas 7.000 personas. Meloni pidió en un mensaje de vídeo una intervención «inmediata» para frenar la llegada de migrantes, usando «una misión europea naval» si fuera necesario.

La primera ministra italiana aseguró, tras el colapso del centro de primera acogida de Lampedusa , que «Europa no puede acoger a esta enorme masa de gente» y apuesta por frenar la salida de barcos en los puertos de origen. «Mientras el debate europeo se centraba en cómo acoger y distribuir a los migrantes, nosotros hemos pedido un cambio de paradigma: luchar contra el tráfico de personas y concentrarnos en las fronteras exteriores», señaló en el vídeo difundido el viernes, a modo de crítica al proceso de negociación del nuevo Pacto de Migración y Asilo que están discutiendo los Estados miembros. Y lanzó, además, un mensaje a los migrantes: «Si entra en Italia ilegalmente, usted será detenido y repatriado».

La preocupación se extiende también a otros países como Francia, que teme que parte de los migrantes crucen la frontera italiana y entren en su territorio.

Graves condiciones de hacinamiento

Aunque la mayoría de los desplazados desembarcados durante esta semana en Lampedusa ya han sido trasladados a otros puntos del país, la situación en la isla sigue siendo de gran tensión. En el centro de acogida permanecen todavía cerca de 3.000 personas en unas graves condiciones de hacinamiento. Los vecinos convocaron protestas por esta situación y ante el rumor de que el campamento con tiendas de campaña que las autoridades piensan construir servirá para acoger a más migrantes, aunque será en realidad para los miembros de las fuerzas de seguridad.

«Estamos dispuestos incluso a tirarnos debajo de los camiones para evitar que pongan las tiendas de campaña. No tenemos miedo del jefe de la Policía, de Meloni ni de Von der Leyen. Que vengan a hablar con nosotros. Permaneceremos aquí hasta que la isla sea vaciada, de manera que la población pueda estar tranquila», señaló a los medios Giacomo Sferlazzo, de la asociación local Mediterráneo Pelagie, que participó en una protesta con alrededor de un centenar de vecinos.

«Lampedusa no puede soportar todo esto, no podemos más. Lampedusa es nuestra y no del Gobierno o de la Unión Europea», señalaban los manifestantes, que estaban liderados por el vicealcalde Attilio Lucia, miembro de la Liga, el partido de Matteo Salvini y que forma parte de la coalición conservadora que sostiene al Gobierno italiano. Después de que esta fuerza política criticara a la jefa del Ejecutivo por su supuesta tibieza a la hora de hacer frente a la inmigración, Salvini trató este sábado de rebajar la tensión al afirmar que Meloni «está haciendo milagros» y echarle la culpa de la actual crisis migratoria a los socios europeos.

«Si los alemanes, los franceses y el Gobierno europeo miran para otro lado, nosotros tenemos el derecho y el deber de proteger nuestras fronteras y a nuestros ciudadanos», señaló el líder de la Liga, que había propuesto antes utilizar la Marina Militar para evitar que las barcas de inmigrantes entren en las aguas territoriales italianas.