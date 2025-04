La ultraderecha exige a Mbappé que no dé lecciones de política ni «fracture» Francia

La tensa precampaña electoral francesa ha entrado de lleno en el deporte. La ultraderecha arremetió este lunes contra el futbolista Kylian Mbappé después de que ... el próximo jugador del Real Madrid y miembro de la selección gala en la actual Eurocopa pidiera a los jóvenes que se tomen en serio las próximas elecciones legislativas y voten «contra los extremos». La reacción de Agrupación Nacional, la formación liderada por Marine Le Pen, fue inmediata. Criticó al jugador por tratar de impartir «lecciones de política» y le acusó de «fracturar el país» con sus declaraciones.

Sin embargo, no resultó un día tranquilo para el lepenismo. Mientras sus líderes trataban de contrarrestar los efectos del llamamiento de Mbappé, otros 175 deportistas franceses publicaron una carta en 'L'Equipe' en la que pidieron a los ciudadanos que «no se resignen» a que la extrema derecha «llegue al poder en nuestro país» puesto que «pisotea» valores como el respeto y «está en oposición profunda con la construcción de una sociedad democrática, tolerante y digna». Entre los firmantes destacan los extenistas Yannick Noah, Jo-Wilfried Tsonga y Marion Bartoli, además de la exatleta Marie-José Pérec, el campeón europeo de triple salto Benjamin Compaoré, la campeona olímpica Florence Masnada y el exfutbolista Vikash Dhorasoo.

En su declaración, efectuada antes del encuentro que enfrentó a Les Bleus con Austria, Mbappé no citaba a ningún partido político, pero a ambos lados del tablero político galo se sitúan Agrupación Nacional (extrema derecha) y La Francia Insumisa (extrema izquierda). «Muchos de nuestros votantes apoyan al equipo de Francia y les gusta Mbappé. No esperaba de él que nos diera lecciones políticas. No esperaba que gente que considero bastante desconectada de la realidad dé lecciones a los franceses» y les diga cómo votar, reaccionó agriamente Sebatien Chenu, vicepresidente de Agrupación Nacional, que emplazó al delantero a mostrarse más «comedido».

Andréa Kotarac, portavoz de esta formación, se mostró «decepcionado» al ver que Mbappé tomaba partido político, a pesar de que la Federación Francesa de Fútbol (FFF) había reiterado su neutralidad y la de la propia selección antes de los comicios. «En Agrupación Nacional, consideramos que se debe respetar a todos los franceses. Por este tipo de posición en plena Eurocopa, Kylian Mbappé fractura al país y empeora la situación», opinó el portavoz de las siglas de Marine Le Pen. Ni ésta ni su delfín, Jordan Bardella, quisieron hacer declaraciones.

Figuras del deporte El manifiesto alienta a «no resignarse» ante la extrema derecha por su «oposición a una sociedad democrática y digna»

Al otro lado del arco político, Manon Aubry, eurodiputada de La Francia Insumisa, no se dio por aludida ante las declaraciones del jugador, a pesar de que éste instó a los jóvenes a luchar «contra los extremos» en plural. «Soy de izquierdas», recordó Aubry.

La barrera de Thierry Henry

El presidente Emmanuel Macron lanzó la semana pasada la campaña a las elecciones legislativas que se celebrarán en menos de tres semanas con un llamamiento a los galos a votar «contra los extremos». Entonces no sucedió nada. Formaba parte de la refriega política habitual. La novedad es que ahora se están implicando personajes de otros ámbitos que gozan de popularidad. El primer ministro, Gabriel Attal, aplaudió el llamamiento del delantero de Les Bleus a cumplir con las urnas en los comicios del 30 de junio y 7 de julio. «Los jóvenes que hablan a los jóvenes, evidentemente están en su papel cuando hacen un llamamiento a cumplir con un deber cívico, como es el de votar», dijo Attal en la cadena RTL, aparentando indiferencia sobre la polémica relativa a los extremos. En las legislativas de 2022, el 70% de los jóvenes no votó.

Sobre Mbappé «Está bien que se quiera movilizar a la juventud», dice el ministro de Justicia

«Está bien que se quiera movilizar a la juventud. Nos quejamos de que los jóvenes no votan ya, o que no votan lo suficiente, y he aquí alguien que es seguido por la juventud que decide decir lo que puede decir, pues es un ciudadano», defendió el ministro de Justicia, Éric Dupond-Moretti.

Mbappé no es el único deportista que se moviliza estos días contra los extremismos. Poco antes que él lo hizo el también futbolista Marcus Thuram, que instó a los galos a «luchar para que Agrupación Nacional no gane» las elecciones legislativas y llegue al poder en Francia. El histórico Thierry Henry, actual seleccionador olímpico de Francia, coincidió con el delantero en que «hay algo importante, que es hacer barrera a los extremos yendo a votar».

Después de las recientes elecciones europeas, la ultraderecha parte como favorita en la próxima cita legislativa. Los franceses elegirán en dos vueltas a sus 577 diputados de la Asamblea Nacional. Si el partido de Le Pen obtiene el mayor número de escaños, el próximo primer ministro de Francia podría ser por primera vez un político de extrema derecha: Jordan Bardella, mano derecha de Le Pen.