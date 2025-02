La UE defiende un frente común ante el «divide y vencerás» de China

La relación con China es «extremadamente importante» para la Unión Europea (UE). Como dato, al día, el intercambio comercial entre las dos potencias asciende a ... 2.300 millones de euros. Sin embargo, Europa es consciente de que debe «recalibrar» su estrategia ante China para evitar su dependencia de materiales críticos y crear «un frente común» ante la política del «divide y vencerás». Así lo ha asegurado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha defendido ante la Eurocámara que la postura china ante la guerra en Ucrania «es una condición previa» para mantener el diálogo con el gigante asiático.

Las diferencias entre las dos regiones son abismales en cuanto al respeto por los derechos humanos, «pero el desacoplamiento total de nuestra economía de China no es viable ni deseable para Europa», ha defendido la jefa del Ejecutivo europeo. En opinión de Bruselas, la nueva relación con Pekín debe basarse en la «reducción de riesgos» para la economía de la UE. Tal y como ha defendido el Alto Representante para la Política Exterior europea, Josep Borrell, la alianza comercial con China está «terriblemente desequilibrada» que hacen vulnerable a Europa. Ante esta situación, la UE debe «redirigir» sus flujos comerciales, un proceso que «llevará años», reconoce, pero que será necesario para lograr la autonomía estratégica del continente.

Borrell ha insistido en que la relación con Pekín «no puede desarrollarse normalmente» si China no usa su influencia para poner fin a la guerra en Ucrania. «Cualquier neutralidad que no distinga entre el agresor y el agredido no vale», ha destacado. En este debate, los Veintisiete «deben actuar con determinación, claridad y unidad» para evitar una «nueva guerra fría» entre el este y el oeste.

Las dos potencias comparten desafíos como la lucha contra el cambio climático, en la que será necesaria la cooperación. Von der Leyen ha destacado, del mismo modo, que en su encuentro con el presidente Xi Jinping pidió que se respete la igualdad de condiciones de acceso de las empresas europeas al mercado chino. La UE aprobó el pacto para impulsar el desarrollo de semiconductores en el continente y el plan REPowerEU, pensado para aumentar su independencia económica en sectores clave como la energía, la alimentación y la Defensa, entre otros. «Debemos ser más atrevidos y liderar el cambio», ha concluido la presidenta de la Comisión Europea.