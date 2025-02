Ucrania se prepara para ganar a Rusia la batalla del invierno

Estados Unidos y la OTAN admiten que la contraofensiva ucraniana para recuperar los territorios ocupados por Rusia muestra ciertos avances, pero no lo suficientemente significativos ... como para darle la vuelta a la situación. Ahora, con la llegada del invierno, las circunstancias para las tropas de Kiev se van a complicar todavía más presumiblemente.

Según el jefe de holding energético ucraniano DTEK, Maxim Tímchenko, «este invierno será más duro que el anterior (…) no solamente Ucrania, el enemigo también se está preparando, y después de los últimos ataques las reservas de energía se han reducido». Según sus palabras, citadas por los medios de comunicación ucranianos, «pese a todo, nuestra defensa aérea ha mejorado, aunque esto puede no ser suficiente dada la intensidad de los bombardeos».

Tímchenko afirma que «los preparativos están en marcha y, para garantizar la seguridad de las centrales térmicas contra los bombardeos, se han instalado estructuras de protección adicionales dentro del perímetro de las plantas energéticas y se ha creado un almacén de equipos imprescindibles para reparaciones urgentes».

Por su parte, Sergui Kovalenko, director general del suministrador de electricidad YASNO, estructura perteneciente al grupo DTEK, sostiene en declaraciones al canal de televisión 1+1 que «Ucrania ha logrado adaptarse a los ataques rusos con misiles contra nuestras infraestructuras vitales (…) solemos restablecer rápidamente el sistema energético dañado» por los bombardeos y «minimizar los cortes eléctricos».

No obstante, el portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania, Yuri Ignat, advirtió el pasado martes ante las cámaras de televisión que «últimamente, Rusia ha estado utilizando fundamentalmente drones iraníes para atacar a Ucrania y esto puede indicar que el estado agresor está reservando los misiles acumulados para bombardeos posteriores durante el invierno».

Ampliar Soldados ucranianos reciben instrucciones en la ciudad de Chasiv Yar, en la región de Donetsk. AFP

Según sus palabras, «el enemigo tiene una lista de objetivos prioritarios para los ataques aéreos, que actualmente incluye infraestructura portuaria, el sector agrícola e instalaciones militares, pero, cuando llegue el invierno, tratará de golpear en primer lugar al sector energético». El análisis de Ignat coincide con los pronósticos al respecto de la Inteligencia británica, cuyas observaciones corroboran un acopio paulatino por parte de Rusia de misiles desde el pasado mes de marzo con la intención de «lanzar nuevamente potentes ataques durante el próximo invierno».

Todas estas preocupaciones fueron expresadas ya antes de la reunión de los 50 países que forman el Grupo de Contacto de Ramstein para la ayuda militar a Ucrania, la semana pasada en la sede de la OTAN, a la que asistió el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para exponer allí el inquietante panorama que se avecina.

«Una guerra de desgaste»

Pidió más sistemas de defensa antiaérea, misiles de largo alcance y más artillería para «ganar la batalla del invierno contra el terror ruso». Según Zelenski, las fuerzas rusas «se plantean una guerra de desgaste mediante ataques constantes a infraestructuras vitales». «Necesitamos –las armas solicitadas- en puntos concretos del territorio para proteger a nuestro pueblo, para salvar la red energética y las rutas de exportación de grano», subrayó el presidente ucraniano.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, le dio la razón al señalar que el presidente Vladímir Putin «se está preparando para utilizar nuevamente el invierno como arma de guerra, es decir, para atacar el sistema energético y la infraestructura de gas». Reconoció que la Alianza debe evitarlo «aumentando las capacidades defensivas de Ucrania con sistemas antiaéreos mejores y más sofisticados». «Vuestra lucha es nuestra lucha. Vuestra seguridad es nuestra seguridad y vuestros valores son nuestros valores. Estaremos junto a Ucrania todo el tiempo que haga falta», aseguró Stoltenberg durante la rueda de prensa.

El mismo punto de vista manifestó el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, al decir que el Kremlin «quiere sumir a Ucrania en un invierno frío y oscuro». Según sus declaraciones, «todos sabemos que el nivel de ira y frustración de Putin no puede subestimarse. Lo vimos nuevamente la semana pasada con el horrible ataque ruso con misiles en la región de Járkov (…) el Kremlin bombardeará Ucrania este invierno y debemos estar preparados». «Cabe esperar que las tropas de Putin disparen brutal y deliberadamente contra ciudades, ciudadanos e infraestructuras vitales de Ucrania confiando en poder quebrar la voluntad de su pueblo (…) pero fracasará, todos lo sabemos», añadió. Sin duda será más difícil luchar con las condiciones meteorológicas en contra, aunque Zelenski ya ha advertido que el invierno no detendrá la actual contraofensiva de su Ejército.

Ampliar Bomberos apagan las llamas en una central eléctrica de Kiev bombardeada el pasado invierno por Rusia. Reuters

En declaraciones a la publicación ucraniana Focus.ua, el experto militar, Oleg Zhdánov, se muestra optimista al señalar que «este año superaremos más fácilmente el invierno que el pasado. Tenemos un mejor sistema de defensa antiaérea, hemos aprendido a defendernos, hemos preparado reservas. Según el Ministerio de Energía, hemos comprado 100 transformadores de alto voltaje para reponer, 50 están almacenados en Ucrania y otros 50 en Europa».

Zhdánov, no obstante, reconoce que el Ejército ruso «se propone en la estación fría lograr resultados en el frente antes del inicio de la campaña electoral de las presidenciales rusas -de marzo- de 2024 con la esperanza de poner a Ucrania a negociar según sus términos y exigencias (…) pero no es probable que lo consigan». Sin embargo, el ex asesor de la Oficina del Presidente Alexi Arestóvich considera que Ucrania necesita cambiar su estrategia y pasar de la ofensiva a la defensiva en la línea del frente. «Con la proporción actual de personal y equipo, no hay perspectivas de poder atacar con posibilidades de éxito. Tenemos que ponernos a la defensiva», estima Arestóvich. Zhdánov no está de acuerdo, «estamos obligados a continuar, si damos un respiro, el enemigo cavará trincheras y luego tendremos que empezar desde el principio».