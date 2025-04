Rusia derriba decenas de drones dirigidos contra Crimea

Los sistemas de defensa antiaérea de las fuerzas rusas destruyeron durante la madrugada de este martes 26 drones ucranianos y otros 15 fueron interceptados en ... un ataque contra Crimea y objetivos en el mar de Azov y su costa, informa el Ministerio de Defensa ruso. Se trata, según los canales de Telegram rusos y ucranianos, del mayor ataque del Ejército ucraniano contra la anexionada península desde el comienzo de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

En la incursión, según el departamento castrense ruso, participaron un total de 41 aparatos volantes no tripulados, pero se sostiene que no hubo víctimas ni daños significativos. Según el canal ruso Baza, dos drones ucranianos trataron de alcanzar los depósitos de combustible en la localidad de Feodosia (Crimea), pero fueron derribados. Los fragmentos de uno de ellos cayeron dentro del perímetro de la central petrolífera, a unos 70 metros de uno de los depósitos, pero no llegaron a causar desperfectos.

La caída de trozos de fuselaje de los ingenios voladores ucranianos, sin embargo, sí produjeron roturas en el tendido eléctrico de la ciudad de Kerch, en el extremo oriental de Crimea, dejando sin luz algunas zonas. El tráfico en el puente de Kerch, que une la península con la Rusia continental, tuvo que interrumpirse durante unas horas. Crimea está sometida regularmente a bombardeos de las tropas ucranianas, cuyos mandos consideran «legítimos», y no terroristas como sostienen en Moscú, tales operaciones, ya que, a su juicio, Rusia utiliza la península como plataforma de sus ataques contra Ucrania, acumula allí sus tropas y la ha convertido en retaguardia y en uno de los principales centros de su logística de guerra. Kiev lanzó además en las últimas horas contra la región rusa de Bélgorod 72 proyectiles de artillería, situación que obligó a cancelar varios vuelos de aviones civiles.

Dos muertos en Jersón

Por su parte, Rusia atacó Ucrania con drones durante la noche. Empleó 17 aparatos no tripulados, de los que, según la Fuerza Aérea ucraniana, fueron abatidos 10, y disparó 6 misiles antiaéreos S-300 contra varias regiones ucranianas. Estos cohetes alcanzaron el centro de la ciudad de Jersón, en donde se han registrado dos civiles muertos y al menos un herido. El jefe de la Administración militar regional, Oleksandr Prokudin, aseguró que los ataques se llevaron a cabo desde la orilla izquierda del río Dniéper, ocupada en su mayor parte por las tropas de Moscú, y golpearon además un hospital. Cuatro médicos sufrieron heridas.

El ataque masivo apenas causó daños y sólo se vio afectado el tendido eléctrico de Kerch

Los drones rusos golpearon igualmente infraestructuras en la región de Lviv, en el extremo occidental del país, informó el jefe de la Administración militar local, Maxim Kozitski, quien, pese al incendio que se declaró, afirmó que «se produjeron daños menores sin víctimas ni heridos (…) ni tampoco sufrieron los sistemas de soporte vital de la zona». La región de Járkov, concretamente la aldea de Borovaya, cerca de Izium, también fue bombardeada por las tropas rusas. Las autoridades locales publicaron fotografías de edificios de viviendas y un comercio seriamente afectados por las explosiones. Contra Chugúyev, también en la región de Járkov, fueron disparados misiles S-300 con un herido y ventanas reventadas en varias casas.