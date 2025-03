Ucrania destruye un tercer puente en la región rusa de Kursk

De acuerdo con las informaciones difundidas por los blogueros rusos que apoyan la ofensiva de Moscú en Ucrania Vladímir Románov y Yuri Podoliaka, el ejército ... de Kiev habría destruido un tercer puente sobre el río Seim, situado al sur de la región de Kursk. La semana pasada echó abajo otros dos pasos: uno en la aldea de Glushkovo (el viernes) y otro más al noroeste, en el poblado de Zvannoe (el domingo), logrando bloquear y cercar a las fuerzas de Rusia que se encuentran en una zona de unos 700 kilómetros cuadrados situada entre este río y la frontera.

Este lunes, las autoridades de Kursk, refiriéndose a lo dicho por Románov y Podoliaka, admitieron la veracidad de la destrucción del tercer puente, esta vez junto al pueblo de Karizh. La certeza de lo ocurrido también fue corroborada por una fuente del Comité de Instrucción de Rusia (SK), quien habló, no de destrucción, sino de que la infraestructura resultó «dañada». Esta información fue difundida a través del canal de Telegram del conocido presentador de la televisión estatal rusa Vladímir Soloviov.

Al parecer, las tropas de Moscú se están viendo obligadas a utilizar pontones para atravesar el río. Karizh se encuentra un poco más al este de Zvannoe y, aunque los blogueros dicen que es el «último» puente sobre el Seim, en realidad hay otro cerca de la aldea de Kékino, al este de Glushkovo. Según escribió Podoliaka, este punto «también se utilizaba para abastecer al ejército ruso, pero ya está bajo el control de fuego de las fuerzas armadas de Ucrania, ya que está ubicado en la zona de ataque de los drones enemigos».

«Rusia chantajea al mundo con la amenaza de un desastre en la central nuclear de Zaporiyia, utilizando el territorio de las instalaciones como plataforma para ataques» Presidente de Ucrania Volodímir Zelenski

Según el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, la principal tarea de sus tropas en la región de Kursk es «crear una zona tampón en el territorio del agresor» o de «seguridad» para impedir que desde ella sigan atacando la región ucraniana de Sumi, la cual, según las autoridades locales, citadas por la BBC, solamente el domingo fue bombardeada 89 veces.

Conversaciones de paz

Por otro lado, según canales de Telegram, el domingo las fuerzas ucranianas se hicieron en la región de Kursk con las localidades de Apanasovka, Snagost y Otruba y avanzaron hacia Olgovka. Este lunes, Zelenski ha asegurado que «estamos alcanzando nuestros objetivos» en esta provincia dentro de una operación que se inició el pasado 6 de agosto. Según el presidente, en otro orden de cosas, «Rusia está chantajeando al mundo con la amenaza de un desastre en la central nuclear de Zaporiyia, utilizando el territorio de las instalaciones como plataforma para ataques contra Nikopol y otras localidades cercanas».

El asesor del Kremlin en política exterior, Yuri Ushakov, advirtió este lunes que Rusia no mantendrá conversaciones de paz con Ucrania mientras continúe la ofensiva en Kursk, aunque dijo que eso no significa que Moscú retire sus propuestas para el fin de la guerra, consistentes en instar a Kiev a abandonar los territorios que las tropas rusas no han ocupado todavía en Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia. «En esta etapa, debido a la aventura -en Kursk- no hablaremos», zanjó Ushakov.

Pero Rusia tampoco se está quedando atrás en su ofensiva en la región ucraniana de Donetsk. El Ministerio de Defensa ha anunciado la toma de la localidad de Zalizne, situada a unos 40 kilómetros al norte de la ciudad de Donetsk. El departamento castrense sostiene que han logrado además hacerse con una estación de ferrocarril más al norte mejorando la «situación táctica» de la ofensiva en la zona. El domingo ya se informó de la captura del pequeño poblado de Sviridonovka, en la misma provincia.

Incendio en Rostov del Don

Estos avances de las tropas rusas se producen cuando sus fuerzas se encuentran ya a muy pocos kilómetros de la localidad de Pokrovsk, punto estratégico cuya pérdida para las tropas de Kiev supondría un duro golpe pues cortaría sus vías de suministro. Serguii Dobriak, jefe de la Administración militar ucraniana de Pokrovsk, ha llamado a evacuar la zona, asegurando que «hay una semana o dos como máximo para llevar a cabo la evacuación». Según sus palabras, «esta semana habrá que acometer seguramente la salida obligatoria de los menores (…) antes de la guerra a teníamos 13.700 niños. Ahora todavía quedan 4.788 niños, es decir, un tercio». El gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, ordenó el desalojo de las familias con niños de unos doce poblados de los alrededores de Pokrovsk.

Mientras tanto, en la región rusa de Rostov del Don, en el distrito Proletarski, continúa por segundo día consecutivo el incendio en una estación de almacenamiento de combustible, atacada el domingo de madrugada por drones ucranianos. Este lunes se produjo una segunda explosión mientras se realizaban las labores de extinción. Según las agencias de Rusia hay 40 bomberos con quemaduras y 18 hospitalizados, cinco de ellos muy graves. Al parecer, el fuego se extiende ya a once depósitos de carburante.