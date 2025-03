Trump pide «un alto el fuego inmediato» en Ucrania

A mes y medio de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca, el mundo sigue boca abajo, metido en una ristra de conflictos como ... el que sufre Ucrania desde que fue invadida por Rusia en febrero de 2022. El presidente electo de EEUU repitió durante la campaña que iba a terminar con esta guerra. Y con motivo de su viaje a París para la reapertura de Notre Dame, ha pedido poner fin «a esta locura». Aboga por «un alto el fuego inmediato» y por «abrir ya negociaciones» de paz entre Moscú y Kiev.

«Zelenski y Ucrania quieren llegar a un acuerdo y detener esta locura», escribió Trump en su plataforma Truth Social, donde aportó un dato: Kiev ha perdido unos 400.000 soldados. «Conozco bien a Vladímir (Putin). Es el momento de actuar. China puede ayudar. ¡El mundo está esperando!», añadió el magnate estadounidense. Trump difundió estos comentarios apenas unas horas después de reunirse con Zelenski en la capital francesa. El presidente ucraniano desveló que la conversación había sido «buena y productiva». La resistencia de Kiev depende en buena medida del sostén militar y económico que le suministra Washington y Trump no es partidario de seguir dedicando dinero a este cajón sin fondo.

Nada más conocer las declaraciones del presidente electo, hubo reacciones. Zelenski dijo que necesitaba garantías. «Cuando hablamos de una paz efectiva con Rusia, debemos hablar, en primer lugar, de garantías efectivas de paz. Los ucranianos la quieren más que nadie», señaló en X. «La guerra no puede terminar con un papel y unas cuantas firmas. Para que los ucranianos no sufran más pérdidas, debemos garantizar la fiabilidad de la paz y no hacer la vista gorda ante la ocupación», agregó.

Y quiso matizar la cifra de bajas ucranianas aportada por Trump. Aseguró que las víctimas mortales entre sus tropas son 43.000 y que el número de heridos se eleva a 370.000. La suma confirma los dicho por el líder republicano estadounidense: los 400.000 soldados que ha perdido el ejército de Kiev.

Putin rechaza el ingreso de Ucrania en la OTAN

Desde la otra parte del frente, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, convocó una conferencia telefónica con periodistas para referirse a los comentarios de Trump. Aseguró que su país está abierto a iniciar conversaciones de paz siempre que tengan en cuenta la realidad territorial –los avances del ejército ruso en territorio ucraniano– actual en el campo de batalla.

«Ucrania se negó y sigue negándose a entablar negociaciones», aseguró Peskov. Putin rechaza que Kiev se una a la OTAN y reclama el control de las cuatro regiones ucranianas que sus tropas controlan parcialmente en este momento. Esos puntos son innegociables para el presidente ruso, al que ahora su 'amigo' Trump le pide que se siente con Zelenski para sellar la paz.