Los socialistas bloquean la candidatura de la excomunista Bello a primera ministra de Francia

Bello no milita en ningún partido en la actualidad.

Beatriz Juez París Domingo, 14 de julio 2024, 17:35 Comenta Compartir

Una semana después de las elecciones legislativas en Francia, la izquierda regresa a la casilla de salida en su búsqueda de un candidato a primer ministro. La excomunista Huguette Bello declinó este domingo representar a la alianza Nuevo Frente Popular en Matignon al constatar que no había un consenso en torno a ella tras el rechazo socialista, según anunció en un comunicado.

Bello, de 73 años, es presidenta de la región de La Reunión desde 2021. Pese a llevar 40 años en política sigue siendo una gran desconocida para la mayoría de los ciudadanos galos. Fue diputada comunista entre 1997 y 2020, y actualmente no milita en ningún partido, pero es cercana a la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon. Por ello se integró como independiente en la lista de La Francia Insumisa a las europeas del 9 de junio.

Fabien Roussell, líder del Partido Comunista, había propuesto a Bello ante el bloqueo que persiste a la hora de encontrar un candidato común del Nuevo Frente Popular. Bello –izquierdista, republicana, antirracista y feminista– también contaba con el apoyo de La Francia Insumisa y de los ecologistas. De hecho, la líder verde, Martine Tondelier, considera que era una aspirante «creíble» y que parecía «marcar muchas casillas para ser primera ministra».

Sin embargo, no cuenta con el beneplácito de los socialistas, a los que Manuel Bompard, coordinador nacional de La Francia Insumisa, acusa de «bloquear todo» y de no querer dar luz verde a ningún candidato que no sea su primer secretario, Olivier Faure.

Tras el veto socialista a la nominación de Bello, el líder comunista, Fabien Roussell, ha pedido una reunión «lo antes posible» de todos los jefes de los partidos de la izquierda para tratar de salir del bloqueo actual. Roussell instó a «escuchar el mensaje» de Bello, quien considera que es «indispensable garantizar la unidad del Nuevo Frente Popular».

18 de julio, fecha tope

«El consenso es un método que lleva tiempo y eso es normal», dijo, por su parte, Pierre Jouvet, secretario general del Partido Socialista, que se mostró confiando en que encontrarán un candidato común de aquí al 18 de julio, fecha en la que se reúne la nueva Asamblea Nacional y se elige a su presidente.

Socialistas, ecologistas, comunistas y La Francia Insumisa (extrema izquierda) formaron el Nuevo Frente Popular para las elecciones legislativas del 30 de junio y del 7 de julio con la intención de frenar a la extrema derecha en las urnas, que partía como favorito en las encuestas.

Tras los comicios, la Asamblea Nacional está dividida en tres bloques ideológicos: izquierda, centroderecha y extrema derecha. Ninguno tiene la mayoría absoluta, fijada en 289 de los 577 diputados de la Cámara baja.

La izquierda exige que Macron nombre a un primer ministro del Nuevo Frente Popular al ser el bloque con más escaños en la Asamblea Nacional. Sin embargo, el presidente se opone porque considera que en las legislativas «no ganó nadie» y, por ello, ha dejado tiempo a los partidos para que forjen una coalición con «una mayoría sólida y necesariamente plural para el país».

Los macronistas no quieren pactar con la extrema izquierda de Mélenchon y se inclinan más a llegar a un acuerdo con Los Republicanos (derecha moderada), pues juntos sumarían más escaños que la alianza de partidos de izquierdas. Varios miembros de Los Republicanos han pedido a Macron que nombre un primer ministro de la derecha moderada.

Ante la crisis política y el riesgo de un bloqueo institucional, el 60% de los franceses se muestra a favor de esta opción, según un sondeo de Ipsos para «La Tribune Dimanche».

El 59% de los ciudadanos apuesta por una alianza entre el partido de Macron y los partidos de izquierda, sin La Francia Insumisa y el 50% ve con buenos ojos una coalición entre los macronistas y todos los partidos de izquierdas. Y el 48% le gustaría un Gobierno con ministros solo de izquierdas, según el mismo escrutinio.

Temas

Extrema Derecha