Putin pone fin al acuerdo de exportación de cereales ucranianos

El acuerdo entre Moscú y Kiev para la exportación de cereales ucranianos desde puertos de Ucrania, alcanzado en Estambul con la mediación de la ONU ... y Turquía el 22 de julio de 2022 y cuyo vencimiento se producía este lunes, no será renovado. Así lo acaba de anunciar el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien ha negado que tal decisión tenga que ver con el ataque nocturno contra el puente de Crimea aunque puntualiza que el convenio está suspendido «hasta que se cumplan las exigencias de Rusia».

Según Peskov, «el acuerdo de exportación de grano a través del mar Negro era válido hasta hoy. Tal y como dijo el presidente anteriormente, la fecha límite era el 17 de julio pero, desafortunadamente, la parte del pacto que concierne a Rusia no se ha puesto en marcha, por lo que se ha puesto fin al acuerdo». A la pregunta sobre si tal posicionamiento está relacionado con lo sucedido la pasada noche en el puente de Kerch, el portavoz presidencial respondió que «no, no está relacionado, no son eventos que tengan que ver nada entre sí (…) incluso antes del ataque, la postura de Putin era la misma. Tan pronto como se cumplan los requisitos, Rusia volverá al acuerdo».

Efectivamente, el máximo dirigente ruso dijo el sábado que los principales objetivos del acuerdo no se han logrado, ya que, a su juicio, el grano no está llegando a los países necesitados, y las condiciones para la exportación de los fertilizantes rusos «todavía no se han cumplido».

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, ha declarado que «tanto la parte ucraniana como la turca han sido notificadas de la finalización, así como Naciones Unidas». Zajárova ha indicado también que a todas las partes concernidas les han sido explicadas las razones de la postura rusa al respecto. El domingo por la mañana zarpó el último barco con cereales ucranianos desde el puerto de Odessa. Rusia aceptó que surque las aguas del mar Negro a finales de junio y, desde entonces Moscú no ha dado permiso para el paso de otros buques. Este convenio, un pacto indirecto entre ambos países, es considerado uno de los mayores triunfos diplomáticos desde el inicio del conflicto y clave en la entrega de ayuda humanitaria a países de África y el sureste de Asia.