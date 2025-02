Un ataque con drones marinos inutiliza de nuevo el puente que une Rusia con Crimea

Rafael M. Mañueco Corresponsal. Moscú Lunes, 17 de julio 2023, 10:22 | Actualizado 20:24h. Comenta Compartir

El estratégico puente de Kerch, más conocido como el puente de Crimea por unir esta península con la región rusa de Krasnodar, volvió a ser inutilizado en la madrugada de este lunes. El Comité Nacional Antiterrorista de Rusia sostiene que el ataque fue llevado a cabo por dos drones marinos, uno de los cuales destruyó completamente uno de los pilares de la infraestructura mientras el segundo dejó inservible otro de los soportes. Las explosiones acabaron con la vida de una pareja que venía de la región de Bélgorod, mientras su hija de 14 años resultó herida grave y tuvo que ser hospitalizada.

Moscú culpabiliza directamente a Kiev, calificando la incursión de «acción terrorista». Señala a los «servicios secretos» ucranianos, mientras la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, acusa además a Washington y Londres de estar detrás del ataque y de proporcionar cobertura a lo que tacha de «régimen terrorista».

Al mismo tiempo, el acuerdo entre Moscú y Kiev para la exportación de cereales ucranianos desde puertos de Ucrania, alcanzado en Estambul con la mediación de la ONU y Turquía el 22 de julio de 2022 y cuyo vencimiento se produjo este lunes, no será renovado. Así lo anunció el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, quien negó que tal decisión tenga que ver con el ataque nocturno contra el puente de Crimea. Puntualizó que el convenio está suspendido «hasta que se cumplan las exigencias de Rusia».

Como consecuencia del ataque el puente tuvo que ser cerrado al tráfico, incluida la vía férrea a pesar de que no está dañada. Las autoridades aseguraron que los trenes reanudarían este lunes por la tarde el servicio, pero no ha sido así por el momento. El gobernador de Crimea, Serguéi Axiónov, instó a los turistas y residentes locales a «utilizar otras rutas de acceso a la península a través de los nuevos territorios rusos», en alusión a la parte sur de las regiones de Zaporiyia y Jersón, que son frecuentemente bombardeadas por el Ejército ucraniano en el marco de la contraofensiva lanzada a comienzos del mes pasado. La conexión aérea de Crimea en cualquier dirección lleva suspendida desde el comienzo de la guerra. Axiónov ha prometido además la reanudación del servicio de transbordadores.

Importantes daños

Las fotos y vídeos difundidos en las redes sociales muestran dos tramos de la calzada del puente completamente arrasados. «El tramo hacia Tamán –en Krasnodar– ha sido destruido y el que va hacia Kerch –en Crimea– se ha hundido», escribía el canal de Telegram 'Shot'. En cualquier caso, los daños son evidentemente muchos más serios que los que causó el ataque llevado a cabo el 8 de octubre de 2022 y que tardó meses en recobrar la normalidad.

Tanto el tráfico rodado como el ferroviario permanecen suspendidos. El ferry no ha reanudado todavía el servicio, aunque Axiónov sostiene que en la península hay suficientes alimentos y combustible a la espera de que el puente sea reparado. Según la agencia oficial rusa RIA-Nóvosti, hay 50.000 turistas en Crimea, la mayoría de los cuales llegaron en coche desde Rusia a través del puente.

Andri Yúsov, portavoz de la Dirección General de Inteligencia de Ucrania, en un comentario a la publicación 'Suspilna', señaló que debido a la destrucción de una sección del puente el Ejército invasor tendrá problemas con la logística. «Los rusos utilizan la península como un gran centro para trasladar fuerzas y recursos a Ucrania», subrayó Yúsov.

Una fuente anónima en Kiev aseguró a AFP que las explosiones en el puente de Kerch son el resultado «de una operación del SBU –servicio de seguridad ucraniano– y la Marina» del país con empleo de «drones navales». El interlocutor de la agencia francesa afirmo que «era difícil llegar al puente, pero al final fue posible hacerlo». A juicio del consejero de la Presidencia ucraniana, Mijailo Podoliak, «cualquier estructura ilegal utilizada para entregar instrumentos rusos de asesinato en masa es necesariamente efímera».

Construcción simbólica

El nuevo ataque contra una construcción especialmente simbólica para Putin, con la que quiso dejar constancia que Crimea pertenece a Rusia y mostrar que su situación geográfica no es un obstáculo para que los rusos accedan a la península, ha coincidido con el vencimiento del pacto de los cereales. Según manifestó Peskov ayer, «el acuerdo de exportación de grano a través del mar Negro era válido hasta ayer. A la pregunta sobre si tal posicionamiento está relacionado con lo sucedido en el puente de Kerch, el portavoz presidencial respondió que «no, no son eventos que tengan que ver nada entre sí. Incluso antes del ataque, la postura de Putin era la misma. Tan pronto como se cumplan los requisitos, Rusia volverá al acuerdo».

Efectivamente, el máximo dirigente ruso dijo el sábado que los principales objetivos del acuerdo no se han logrado, ya que, a su juicio, el grano no llega a los países necesitados y las condiciones para la exportación de los fertilizantes rusos «todavía no se han cumplido».

Temas

Ucrania

Crimea

Rusia