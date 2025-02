Rusia ignora el centenario de la muerte de Lenin, fundador de la URSS

Este domingo se cumplen cien años desde que falleció el cabecilla de la Revolución Bolchevique de 1917 y primer líder de la URSS Vladímir Ilich Uliánov (Lenin), personaje que siguió teniendo un gran predicamento durante todo el periodo soviético e incluso después. Paradójicamente, el actual ... presidente ruso, Vladímir Putin, admirador de Lenin y de su sucesor, Iósif Stalin, que ha restablecido prácticas calcadas de la época comunista y se ha negado a desmantelar el mausoleo de la Plaza Roja, modificó hace dos años su actitud hacia el fundador del Estado soviético porque, según su punto de vista, entregó a Ucrania territorios pertenecientes históricamente a Rusia.

Así que, si el poder ha enfriado su fervor hacia el padre de la Revolución Bolchevique, el centenario de su muerte no ha logrado acaparar la atención de una población más preocupada por llegar a fin de mes y por saber qué consecuencias tendrán todavía en adelante las crecientes sanciones occidentales contra Rusia por su ofensiva en Ucrania. También inquietan a los rusos los constantes ataques con drones de las fuerzas ucranianas contra un abanico de regiones rusas cada vez más amplio, incluyendo Moscú e incluso los alrededores de San Petersburgo.

Los únicos en homenajear a Lenin han sido, al igual que repiten cada año, los comunistas rusos con su habitual ofrenda floral en el mausoleo que aloja el cuerpo embalsamado del primer dirigente del proletariado mundial. A nivel oficial, ni el Kremlin, ni el Gobierno, ni ninguna otra institución del Estado ha organizado nada con motivo de la efeméride. Algunas asociaciones de nostálgicos han montado exposiciones ensalzando su influencia en la política de numerosos países del planeta.

Putin, declarado admirador, le censura que entregara a Ucrania territorios pertenecientes históricamente a Moscú

La población está más preocupada por llegar a fin de mes y por las consecuencias de las sanciones internacionales

Ni el Kremlin ni ninguna otra institución del Estado ha organizado nada con motivo de la efeméride

Si como consideran muchos rusos, es malo seguir negando a Lenin cristiana sepultura en un país de tradición ortodoxa, la máxima que asegura que no hay mal que cien años dure en el caso actual no se ha cumplido. El promotor del golpe de Estado que echó abajo el régimen zarista lleva ya un siglo sin que su cuerpo sea enterrado. Se niegan a ello los comunistas y Putin no quiere contrariarles pese a que un reciente sondeo indica que no son pocos los rusos que creen que debe ser inhumado. Ese fue el deseo no satisfecho de la esposa de Lenin, Nadiezhda Krúpskaya, argumentando que él mismo siempre expresó el deseo de ser enterrado junto a su madre en el cementerio Vólkovo de San Petersburgo.

Ampliar Miembros del Partido Comunista Ruso depositan flores en el mausoleo del fundador del estado soviético, Vladímir Lenin. AFP

Inhumación

Aproximadamente un tercio de los rusos están convencidos de que el cuerpo de Lenin debe recibir sepultura lo antes posible, según un sondeo del instituto sociológico ruso VTsIOM publicado este viernes. Al mismo tiempo, un 27% de los encuestados también apoyan su inhumación, pero no ahora, sino cuando desaparezca la generación que lo idolatra. La suma de estos dos grupos de población alcanzaría el 57%.

Por otro lado, según la encuesta de VTsIOM, un 47% de los habitantes de Rusia tienen una opinión positiva hacia Lenin, lo mayores de 60 años son quienes demuestran una mayor simpatía hacia él. El mismo sondeo, que fue realizado el pasado 30 de diciembre por teléfono entre 1.600 encuestados, señala que casi uno de cada tres (30%) es indiferente al líder revolucionario y el 8% no pudieron pronunciarse ni a favor ni en contra. Cuando se les preguntó si Lenin trajo más beneficios o perjuicios, más de un tercio de los encuestados (36%) respondieron que hubo más beneficios mientras el 19% opinó lo contrario.