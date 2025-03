El Reino Unido recibe un 20% menos de inmigrantes por las medidas de Sunak

El descenso de un 20% en el número neto de inmigrantes que llegaron al Reino Unido entre los meses de junio de 2023 y 2024 ... es una prueba de la eficacia de cambios legales implementados por el Gobierno de Rishi Sunak, según la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS), que ha revisado al alza las cifras de entrada de indocumentados que provocaron la necesidad de esas nuevas normas.

La publicación en 2023 de la mayor cifra registrada de inmigrantes, 740.000, causó consternación en una sociedad británica cuya mayoría había votado por la marcha de la Unión Europea -con el rechazo al aumento de inmigrantes como un factor importante- y que el año pasado se preocupaba más por la llegada desordenada de botes con carga de humanos a las costas del sur de Inglaterra.

La ONS ha revisado los cálculos de aquel número histórico y ha llegado a la conclusión de que en el año entre junio de 2022 y junio de 2023 el número neto de inmigrantes fue en realidad de 906.000. Su cálculo para el ejercicio 23-24 es que unos 728.000 inmigrantes entraron en el Reino Unido de manera legal. El instituto estadístico considera que el descenso se debe a las medidas del anterior Gobierno conservador.

La exministra de Interior, Suella Braverman, que al final fue despedida del Ejecutivo por desobediencia persistente a Sunak, ha reivindicado en el 'Daily Telegraph', su contribución al descenso de indocumentados, promoviendo las medidas que el Gabinete implementó. Prohibió que estudiantes y trabajadores inmigrantes sean acompañados por personas dependientes y aumentó radicalmente, a 47.000 euros, el salario mínimo de un solicitante de visado laboral.

Alp Mehment, que como Suella Braverman llegó al Reino Unido como hijo de una familia inmigrante y fue también un estudiante extraordinario, preside 'Migration Watch UK'(Vigía de la inmigración), un ente de análisis de la inmigración, que hace campaña por la reducción de las cifras. «Una inmigración neta de 728.000 es aún demasiado alta e insostenible», ha afirmado al 'Telegraph'.

Menos ciudadanos de la UE

El exdiplomático británico con origen en Chipre ha añadido: «Es ahora esencial que la inmigración neta se reduzca rápidamente tan cerca como sea posible a cero, si queremos evitar más tensiones en el sector de la vivienda, el servicio nacional de salud, y otros servicios también en crisis».

El efecto del Brexit no fue una reducción del número de inmigrantes sino de su composición geográfica. Según cifras publicadas por el diario 'The Times', el número de migrantes de la Unión Europea en el año terminado en junio de 2024 fue un saldo negativo de 95.000, que se habrían marchado del Reino Unido. El número de los inmigrantes agrupados como 'No de la UE' fue de 845.000.

La cifra de irregulares que intentan entrar en el Reino Unido en botes que atraviesan el Canal de la Mancha ha sido de unos 20.000 en las cifras del Gobierno hasta junio de 2024. Los países de origen de los inmigrantes detectados son, por orden de cantidad, Afganistán, Irán y Siria, países en los que las circunstancias sociales favorecen la justificación de una petición de asilo.

Las cifras del Ministerio de Interior indican un aumento del coste del sistema de asilo este año a 6.500 millones de euros. Subió un 36% con respecto al año anterior. Hace una década, en 2014, el coste anual era de 540 millones de euros.