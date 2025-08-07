El Reino Unido detiene a los primeros migrantes del Canal de la Mancha que devolverá a Francia

El Reino Unido ha aplicado por primera vez el nuevo acuerdo con Francia sobre migración clandestina a un grupo de personas que llegó el miércoles ... a las costas de Dover tras cruzar en patera el Canal de la Mancha. El Ministerio de Interior les ha detenido a todos ellos y los mantendrá retenidos hasta que finalicen los trámites para devolverlos a territorio galo.

Antes de este programa piloto firmado con el Gobierno de Emmanuel Macron, los migrantes habrían sido desembarcados en Dover y conducidos a alguno de los centros y hoteles de refugiados repartidos por Londres y varios municipios. Ahora, en cambio, se han quedado en calidad de detenidos en los centros de deportación. Y en cuanto acabe el papeleo, regresarán a Francia.

Las autoridades británicas ensayan por primera vez el pacto entre los dos países conocido como 'Uno entra, uno sale', consistente en que por cada migrante clandestino llegado al Reino Unido y repatriado a Francia, París enviará a las islas a un solicitante de asilo con los papeles en curso. Las condiciones que éstos deben cumplir es que nunca han intentado ingresar en Gran Bretaña clandestinamente y que tienen algún familiar afincado en el país. De esta manera, los dos gobiernos quieren hacer ver a las víctimas del tráfico de personas la «inutilidad» de pagar grandes cantidades de dinero a las mafias de las pateras porque les harán regresar al punto de partida.

La ministra del Interior, Yvette Cooper, ha señalado que este decreto «envía un claro mensaje a cada migrante que se esté siquiera planteando pagar a miembros del crimen organizado para viajar al Reino Unido arriesgando sus vidas y tirando dinero por la borda para tratar de hacer este trayecto en una pequeña embarcación». El convenio firmado en julio por Keir Starmer y Emmanuel Macron supone un «punto de inflexión» en la lucha contra las mafias, que hasta ahora se resolvía con la ayuda de los guardacostas o con la iniciativa de los gendarmes galos de pinchar las lanchas neumáticas en las propias playas de donde salen hacia Dover.

Con este protocolo, Londres asegura que inmigrantes como los detenidos el miércoles por la noche no tendrán posibilidad de quedarse en suelo británico ni tiempo para solicitar su acogida. Con su intercambio por solicitantes de asilo en situación de espera en Francia, que serán trasladados a las islas por una «ruta segura, controlada y legal sujeta a estrictos controles de seguridad», los dos países confían en reducir la inmigración clandestina y fomentar la vía administrativa. Esta fórmula solo estará «disponible para quienes no hayan intentado entrar al Reino Unido de forma ilegal», ha precisado la ministra.

Inquietud en la UE

Macron y Starmer señalaron el mes pasado que este «principio de equivalencia» y el proceso en sí mismo supondrá un «complemento» a la «cooperación europea en materia de migración irregular». Sin embargo, países como España, Grecia o Italia han mostrado su oposición, preocupados por la posibilidad de que Francia expulse posteriormente a otros países de la UE a los migrantes que recibe del Reino Unido.

El primer ministro británico ha sufrido en los últimos meses la presión de su gabinete y de la oposición, especialmente del populista Farage (Reform UK), ante el incremento de la llegada de pateras a través del Canal. Solo desde enero han entrado en el país ilegalmente 25.000 personas y, gracias a los mensajes de tinte conservador y ultra, las manifestaciones han proliferado delante de los hoteles y centros de asilados.

La Policía ha tenido que reforzar su plantilla estival e incluso el Gobierno ha creado un escuadrón especial para detectar las 'quedadas' xenófobas de los grupos radicales. Los disturbios ocurridos el verano pasado y estos últimos meses han generado la crítica de miles de ciudadanos al primer ministro, al que consideran incapaz de gestionar la crisis.

Con el pacto, las autoridades londinenses esperan ensanchar sus márgenes legales para las deportaciones. Entre 2018 y 2023, el Ejecutivo cerró un total de 400 expedientes. Más que por la mera abundancia de migrantes ilegales, el Ejecutivo laborista trata de aplacar las crecientes tensiones sociales y políticas que han tomado forma en el país. Las autoridades han decidido actuar también con multas millonarias y arrestos contra quienes anuncian las travesías en el Canal u ofrecen documentación falsificada en internet