Putin viajará a Pekín para reunirse este miércoles a solas con Xi Jinping

El presidente ruso, Vladímir Putin, realizará su primer viaje desde marzo fuera de lo que fue la extinta Unión Soviética para celebrar este miércoles en Pekín un encuentro a solas con su homologo chino, Xi Jinping, que acoge desde el martes la cumbre internacional, 'Un ... cinturón, una ruta', con la participación de 130 dirigentes extranjeros. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, está ya en la capital del gigante asiático, en donde se ha reunido con su colega Wang Yi.

La reunión a solas entre ambos mandatarios se desarrollará este miércoles al margen de la cumbre, en la que el jefe del Kremlin tiene también previsto intervenir. Así lo ha confirmado este lunes el departamento de prensa del Kremlin en un comunicado.

Desde que ambos dirigentes proclamaran su «amistad eterna» la interacción mutua ha sido prácticamente permanente. Los proyectos de índole energética, especialmente la construcción de gaseoductos, siguen adelante, China es en la actualidad el principal cliente del petróleo ruso y en la esfera económica las transacciones también prosperan.

El comercio entre Rusia y China se incrementó un 30% en el primer semestre de este año y aumentará en más de 200.000 millones de dólares cuando finalice 2023, sostiene el ministro de Economía ruso, Maxim Reshétnikov.

Rusia es ahora el segundo mayor socio comercial de China fuera de Asia, sólo superado por Estados Unidos. Como gusta decir en Moscú, los intercambios con China revisten una importancia «estratégica». Tal y como ya sospechaban las autoridades norteamericanas, este lunes se ha sabido que la mayoría de los drones que Rusia utiliza en sus ataques contra Ucrania proceden de China.

Así lo ha admitido el ministro de Economía ruso, Antón Siluánov, al asegurar en una comparecencia presupuestaria ante la Duma (Cámara Baja del Parlamento) que «los drones que tenemos actualmente son básicamente de la República Popular China». «Agradecemos esto a nuestros socios, pero necesitamos desarrollar nuestros propios recursos y asignar el dinero necesario», añadió. Hace un mes, el Ministerio de Comercio chino informó de su intención de reforzar los controles a la exportación de materiales y equipos para producir drones civiles con el fin de evitar su utilización con fines militares. Hasta ahora se estimaba que el grueso de los aparatos volantes no tripulados que Moscú dispara contra Ucrania proviene de Irán.

Ayuda militar

Pese a la buena marcha de las relaciones con China, Putin no oculta que lleva meses deseando volver a reunirse con Xi. Se ha hablado repetidamente de que Moscú anhela obtener de forma decidida ayuda militar de China para su ofensiva en Ucrania o también que pretende pulir el plan de paz de Pekín para parar la guerra.

La contienda en Ucrania y las sanciones occidentales no han hecho sino aumentar la dependencia de Rusia con respecto a China desde el punto de vista económico, que a su vez ha derivado también en dependencia geopolítica. A cambio, Pekín, no sólo no se ha unido a las sanciones, sino que tampoco ha condenado la invasión de Ucrania. Asiste además frecuentemente a Moscú en las votaciones en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, organizan maniobras conjuntas y varios países les han acusado de formar un bloque militar contra Estados Unidos y sus aliados. Pero el Kremlin parece que desearía todavía más de su gran vecino oriental.