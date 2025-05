octavio igea Jueves, 8 de septiembre 2022 | Actualizado 09/09/2022 09:45h. Comenta Compartir

La Casa Real y el Gobierno británico tenían trazado el protocolo desde hace años. En teoría era un secreto de Estado, pero se filtró tras ser actualizado durante la pandemia y se hizo un indisimulado ensayo general el pasado abril, tras la muerte del duque de Edimburgo. Este jueves se activó oficialmente a media tarde. El plan para despedir a Isabel II está diseñado al milímetro y se alargará durante doce días de luto oficial. La coronación de Carlos III puede tardar en celebrarse más de un año.

Inmediatamente después de la muerte de la reina en su residencia de Balmoral su secretario personal, Edward Young, telefoneó a la primera ministra Liz Truss. «El puente de Londres ha caído». Escueto. Críptico. Suficiente. Se activa así la 'Operación Puente de Londres' para ordenar el funeral y la sucesión, aunque el hecho de que la monarca falleciera en Escocia no es menor. Obligó a poner en marcha en paralelo un plan complementario: 'Unicornio'.

¿Qué significa todo esto? Tras colgar el teléfono e informar a los jefes de estado del Reino Unido y de la Commonwealth, Truss pulsó el botón rojo que sume al país en una fase de «catástrofe nacional». El cuerpo de Isabel II fue trasladado anoche al palacio de Holyrood, en Edimburgo, para ser velada en su condición de reina de Escocia, y este viernes recibirá un funeral de Estado en la catedral de San Gil. Después el féretro será trasladado en tren hasta Londres. En 1952, cuando Jorge VI falleció en Sandringham se usó el Royal Train, pero ahora parece que se usará uno convencional, más veloz.

Inmediatamente después de la muerte de su madre, Carlos asumió este jueves el cargo de rey. Este viernes llegará a Londres porque, según el protocolo, en el día 1 posterior al óbito debe reunirse el Consejo de Ascensión, integrado por ministros, políticos y embajadores de los catorce países en los que reinaba Isabel II, para proclamar al nuevo monarca. Posteriormente, el Gobierno jurará lealtad al nuevo jefe del Estado con una simbólica salva de 41 cañonazos en Hyde Park.

Esta tarde Carlos III se dirigirá por primera vez a la nación en un discurso televisado. Mañana se celebrará el Consejo de Estado en el que, ante sus más de 700 miembros, el rey jurará lealtad a la fe protestante y posteriormente recorrerá las islas para repetir el juramento en sus capitales: Edimburgo, Belfast, Cardiff y vuelta a Londres.

El repicar del Big Ben

Previsiblemente, el lunes -día 4- el féretro de Isabel II será trasladado en procesión militar desde el palacio de Buckingham hasta el de Westminster. Los restos mortales de la reina serán colocados en un catafalco y serán velados por sus familiares y los representantes políticos durante cuatro días. La llamada «custodia del ataud» finalizará el día 9, cuando las puertas del Parlamento sean abiertas al público. Se espera que miles de personas acudan a rendir honores a la reina. Todos tendrán su momento. El funeral se celebrará entre el día 10 y el 12, dependiendo de las necesidades.

El día de las exequias será declarado festivo nacional. La despedida arrancará a las 11 de la mañana cuando la campana del Big Ben empiece a sonar. El ataud será trasladado en carroza hasta la abadía de Westminster, donde se celebrará la ceremonia, a la que acudirán 2.000 invitados. El cuerpo será trasladado después al castillo de Windsor, donde, salvo giro de guion, Isabel II descansará en la capilla de San Jorge junto a su padre. También serán trasladados allí los restos del duque de Edimburgo. Ahí finalizará el luto nacional. El país volverá a la normalidad. La BBC podrá volver a emitir comedias, algo que tiene prohibido desde anoche.

Sobre la coronación de Carlos III aún no hay fechas concretas. Isabel II tardó 14 meses en asumir la corona tras la muerte de su padre, y se supone que el futuro rey repetirá los pasos de su madre y accederá al trono en una ceremonia que se oficiará en Westminster. Ahí empezarán otros cambios de calado en las islas. Por ejemplo, se acuñarán nuevas monedas y sellos con la imagen del nuevo monarca y progresivamente se retirarán de la circulación las actuales. Cambiarán los escudos y las gorras de la Policía. También tocará modifcar el himno nacional. Adiós al histórico 'God save the Queen', que dejará paso al 'God save the King'.