Los principales aspirantes al liderazgo 'tory' se meten en feos barrizales

Robert Jenrick y Kemi Badenoch, que según las encuestas a los miembros del Partido Conservador son los favoritos para sustituir al líder provisional, Rishi Sunak, ... se han dedicado estos últimos días a dañar sus posibilidades. ¿Será un buen gancho con la población anunciar que, si eres elegida líder, pensarías en reducir las subvenciones y descansos por maternidad, porque son demasiado generosos? Badenoch se queja ahora de que sus palabras no han sido interpretadas correctamente, pero es el arte de la política no dar motivo a tus rivales para que te malinterpreten, y el texto original los describía como excesivos.

Su más peligroso rival, Jenrick, inmediatamente emitió mensajes de apoyo a las madres que trabajan. Horas después, el propio Jenrick se metía en un barrizal sobre la identidad inglesa. El exsecretario de Estado de Inmigración ya ha anunciado que, si es elegido líder, pedirá que el Parlamento decida un cupo anual de inmigrantes y que impulsará la marcha del Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos. Ya lanzado, hizo la declaración sobre la necesidad de promover una identidad inglesa, de la que él se siente orgulloso.

Un periodista de la televisión Sky le preguntó qué es la identidad inglesa. Jenrick contestó que es su historia y su cultura. El periodista le pidió explicaciones más concretas y Jenrick contestó que Escocia y Gales tienen unas identidades muy señaladas, de las que están orgullosos. En el desarrollo de la conversación, en la que el político reprochaba al presentador que le estaba presionando para que condensase la identidad nacional con una frase simple, Jenrick acabó describiéndola como «nuestra cortesías y maneras».

Ampliar Badenoch se saca un selfi con un delegado. Reuters

Jenrick votó por la permanencia en la Unión Europea y se convirtió en Brexiter radical. Se alió con Suella Braverman para adoptar las políticas antiinmigratorias más fuertes y dimitió finalmente porque Sunak no las cumplía. En 2020 evitó que uno de los ayuntamientos más pobres de Londres, Tower Hamlets, recibiera impuestos e ingresos sustanciales de un donante del Partido Conservador. Está teniendo que explicar qué hay detrás de una donación de más de 80.000 euros que ha recibido de una empresa con sede en las islas Vírgenes. Al parecer crea aplicaciones cibernéticas para estar en buena forma, pero no tiene empleados y sí bastante deudas, según el registro mercantil. Para redondear las circunstancias, Jenrick afirmó este lunes, en un encuentro con los Amigos Conservadores de Israel, que el Reino Unido tendría que poner una estrella de David en todos los puntos de acceso.

«Trump va a ganar»

El candidato con menos probabilidades de ser líder, Tom Tugendhat, fue aplaudido por la audiencia del Centro Internacional de Convenciones en Birmingham, cuando dio una buena respuesta a la pregunta que se hacen muchos conservadores: ¿sobrevivirá el partido tan dividido el avance de las tropas de Nigel Farage? Le preguntaron al exmilitar si es partidario de unirse al Reform UK. «Yo estoy aquí para reformar el partido, no para unirme a Reform», zanjó.

Excéntricos conservadores como el exministro Jacob Rees Mogg quieren entablar una alianza entre los dos partidos. La exprimera ministra, Lizz Truss, defendió su breve mandato, porque un establishment supuestamente inamovible bloqueó su afán de cambio, cuya parte más importante, según ella, era la reducción de impuestos. «El país está en una grave situación», dijo. El entrevistador le pidió que dijese algo alegre: «Que Donald Trump va a ganar», replicó.

La audiencia aplaudió por primera vez a Badenoch cuando dijo que «la política sin principios no gusta a la gente». Pero en su discurso no hay definición concreta, más allá de una genérica adhesión a las ideas y políticas que guiaron la décadas de Margaret Thatcher. Y cuando habla de maternidad, a esta madre de tres hijos no se le interpreta bien, según ella.