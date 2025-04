El primer ministro Gabriel Attal llama al «voto útil» para frenar a los extremismos en Francia

El primer ministro francés, Gabriel Attal, ha presentado el programa del partido del presidente Emmanuel Macron y sus aliados para las elecciones legislativas anticipadas en ... dos vueltas. Ha hecho un llamamiento al «voto útil» para evitar la llegada al poder de la extrema derecha o de la extrema izquierda.

El 30 de junio y 7 de julio se celebrarán unos comicios cruciales, según Attal. Los franceses no sólo elegirán a los 577 diputados de la nueva Asamblea Nacional, sino que también determinarán con sus votos quién será el próximo primer ministro entre los tres candidatos de tres bloques políticos: el partido gubernamental, la extrema derecha y la alianza de partidos de izquierdas.

Según prevé el artículo 8 de la Constitución francesa, el presidente de la República nombra al nuevo primer ministro. En caso de que un partido de la oposición obtenga la mayoría de escaños de la Asamblea Nacional, el presidente debería nombrar a un primer ministro de ese partido mayoritario. El presidente y el primer ministro serían entonces de partidos políticos rivales.

Eso es lo que ocurrió en 1986 con el nombramiento de Jacques Chirac, en 1993 con Édouard Balladur y en 1997 con Lionel Jospin. Y podría volver a ocurrir el 7 de julio si el partido más votado es Agrupación Nacional, la formación de la ultraderechista Marine Le Pen, o el Nuevo Frente Popular, la alianza de grupos de izquierdas que reúne a socialistas, ecologistas, comunistas y a la extrema izquierda.

«Esta la primera vez en más de 25 años en la que los franceses van a elegir primer ministro. Evidentemente, habrá un antes y después de estas elecciones en la práctica del poder y en el equilibrio de las instituciones», explicó Attal, que advirtió que Francia se juega su futuro político y su peso en Europa «desde la primera vuelta».

Attal, que solo lleva cinco meses en el puesto, quiere seguir siendo primer ministro tras las legislativas. «El 9 de enero, el presidente me nombró. El 30 de junio, me gustaría que los franceses me eligieran frente al ultraderechista Jordan Bardella y al candidato que proponga la alianza de la izquierda«, añadió.

El primer ministro recordó que en estas elecciones legislativas lo que está en juego es qué gobierno quieren los franceses, quién desean que sea el próximo primer ministro y a qué sociedad aspiran. «No es una elección presidencial», recordó Attal a aquellos ciudadanos tentados de castigar al presidente Macron en las urnas. Sea cual sea el resultado, Macron, reelegido en 2022, seguirá siendo presidente hasta 2027, pero lo más probable es que lo sea con un gobierno de cohabitación.

Attal defendió en rueda de prensa el balance del gobierno y atacó los programas electorales de la extrema derecha y de la alianza de izquierdas. Prometió a los franceses «orden republicano, autoridad y seguridad» si el partido de Macron obtiene la mayoría en la Asamblea Nacional, frente a «la brutalidad y las medidas del pasado» de la extrema derecha y «la gran ausencia de programa» de la alianza de izquierdas. «En los dos casos, al día siguiente, será el desorden», advirtió.

La salida de la Unión Europea

Si el ultraderechista Jordan Bardella es nombrado primer ministro, esto supondrá «el bloqueo de la Unión Europea, el principio del Frexit (la salida de Francia de la UE, en clara referencia el Brexit británico), el fin de una gran parte del apoyo a Ucrania y el riesgo de sumisión (de Francia) a Rusia», vaticinó Attal.

El primer ministro denunció también «la cacofonía» de posiciones en la alianza de partidos de izquierda en los informes internacionales. Según Attal, en esa coalición «conviven los partidarios de Ucrania y los que idolatran a Rusia, y los que promueven la solución de dos Estados (Israel y Palestina) y los que se oponen a la existencia misma de Israel». «No podemos representar a Francia cuando no sabemos hacia dónde vamos», criticó Attal a la izquierda.