Los políticos alemanes arremeten contra Musk por su injerencia en campaña en favor de la ultraderecha

Con un aluvión de críticas al multimillonario Elon Musk, asesor personal del presidente electo estadounidense, Donald Trump, ha reaccionado la clase política alemana a la ... injerencia del propietario de la automotriz Tesla, la firma aeroespacial Space X y la red social X en la campaña para las elecciones generales anticipadas del próximo 23 de febrero y su llamamiento a votar por la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

De «prepotente y presuntuosa» ha calificado la iniciativa Friedrich Merz, presidente de la Unión Cristianodemócrata (CDU) y candidato conservador a la jefatura del Gobierno germano. «No recuerdo un caso comparable de injerencia en la campaña electoral de un país amigo en la historia de las democracias occidentales», declaró indignado el jefe de la oposición parlamentaria en el Bundestag a los diarios del Grupo de Medios Funke.

Musk había escrito anteriormente en un artículo para el dominical 'Welt am Sonntag' que AfD es «el último rayo de esperanza para Alemania». «Imaginemos por un momento la reacción -justificada- de los estadounidenses ante un artículo comparativamente unilateral de un conocido empresario alemán en 'The New York Times' a favor de la elección de un marginado en la campaña electoral presidencial estadounidense», señaló Merz.

También la copresidenta del gobernante Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), Saskia Esken, ha criticado la recomendación electoral. «Nuestra democracia sabe defenderse y no se puede comprar», declaró Esken a la agencia de noticias Reuters. «Debe esperar nuestra feroz resistencia cualquiera que intente influir en nuestras elecciones desde fuera, cualquiera que apoye a un partido antidemocrático y antihumano como AfD, ya sea la influencia organizada por el Estado desde Rusia o a través del poder financiero y mediático concentrado de Elon Musk y sus amigos multimillonarios en el consejo de Springer», afirmó.

Con Springer, Esken hizo referencia al grupo de medios propietario del rotativo 'Die Welt', de cuyo jefe, Matthias Döpfner, partió la iniciativa de invitar a Musk a desarrollar sus argumentos después de que la pasada semana publicara un mensaje en su cuenta personal de X en el que afirmaba que «solo AfD puede salvar a Alemania». Críticas a Springer partieron del secretario general del SPD, Matthias Miersch, que calificó de «vergonzoso y peligroso» ofrecer al multimillonario una plataforma para hacer campaña a favor de la ultraderecha.

«Ignorar la historia»

Konstantin von Notz, vicepresidente del grupo parlamentario de Los Verdes en el Bundestag, escribió a su vez en la red social X de Musk que «ofrecer a un oligarca occidental como Musk una plataforma para promocionar a estos enemigos de la democracia y despreciadores del Estado de derecho es simplemente ignorar la historia». Y el secretario general de los liberales, Marco Buschmann, comentó que cualquiera que coquetee con un partido nacionalista, xenófobo y antisemita no es adecuado como modelo político.

Todos recuerdan en sus reacciones que AfD defiende en su programa electoral la salida de Alemania de la Unión Europea y la Alianza Atlántica, el fin del euro y la recuperación del marco germano, el acercamiento a Rusia y una unión económica de Lisboa a Vladivostok con una ruptura de las relaciones transatlánticas, así como la expulsión del país de refugiados y migrantes.

«Publicidad electoral para un partido de extrema derecha empaquetada como periodismo, un distanciamiento halagador que no lo es y el silenciamiento de los críticos internos de la redacción: ¡increíble!», subrayó el presidente de la Asociación de la Prensa Alemana (DJV), Mika Beuster, quien pidió a «todas las redacciones que no se dejen instrumentalizar en la campaña electoral» y que traten con cuidado las contribuciones de los invitados.

«Los medios de comunicación alemanes no deben permitir que se les utilice indebidamente como portavoces de autócratas y sus amigos», advirtió Beuster a los periodistas germanos. La publicación este domingo del artículo de Musk en 'Welt am Sonntag' condujo a una rebelión en la propia redacción del diario conservador y a la dimisión de la directora de opinión del rotativo, Eva Marie Kogel, por estar en desacuerdo con la publicación del texto escrito por el asesor de Trump.

El polémico multimillonario considera en su intervención descarada en la campaña para los comicios generales en Alemania que este país «se encuentra al borde del colapso económico y cultural» y arremete contra la inmigración, la economía regulada y las energías renovables. «Alemania se ha acomodado en la mediocridad. Es tiempo de cambios valientes y AfD es el único partido que se abre a ese camino», afirma.