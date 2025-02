El fuerte despliegue policial y las protestas antirracistas frenan el gran motín contra la inmigración en el Reino Unido

El día del gran desafío por el movimiento que ha protagonizado graves disturbios en el Reino Unido quedó en la noche del miércoles en seis ... protestas en ciudades de Inglaterra más leves que otras jornadas. Ninguno de los despachos de abogados y centros de asistencia a inmigrantes a los que se había amenazado sufrió daños. El desorden y la violencia fue mucho menor de lo anticipado. La Policía británica lo considera todo un «éxito» gracias, entre otros motivos, a «la unidad de las comunidades», aunque el enorme despliegue de seguridad -con 6.000 agentes antidisturbios en Londres y las principales urbes- también ayudó a frenar los posibles altercados.

En Brighton la congregación de personas contrarias a los ataques promovidos desde la extrema derecha y grupos racistas provocó que unos cuantos hombres -cuatro, según las imágenes publicadas- que pretendían seguir la consigna publicada en internet fueron protegidos por un cordón de policías mientras la masa de antirracistas coreaba eslóganes o tocaba música. En Durham, Blackpool, Norwich, Northampton y Sheffield hubo también lo que los medios describen como escaramuzas.

Ampliar Unos pocos extremistas se concentran en Liverpool. EFE

Hubo seis detenciones en Carlisle, ciudad del noroeste de Inglaterra en la frontera con Escocia, por publicar contenidos ilegales en internet, ebriedad en el espacio público y desobediencia a órdenes de dispersión. Este poder de la Policía de prohibir a personas sospechosas la entrada en áreas concretas por un tiempo limitado ha sido utilizada a menudo en estos disturbios, que comenzaron a finales de julio tras el apuñalamiento múltiple perpetrado por un chico de 17 años que acabó con la vida de tres niñas en la localidad costera de Southport.

Ampliar Un manifestante antirracista sostiene una pancarta en Walthamstow, al este de Londres. EFE

El efecto de la publicación en otras redes sociales de un plan de «acción» elaborado en un canal de Telegram para atacar 39 «objetivos» fue un extraordinario despliegue de la Policía, que preveía un centenar de congregaciones de manifestantes violentos, y la proliferación de concentraciones de personas contrarias a los disturbios y con etiquetas políticas como antifascistas o de grupos de extrema izquierda.

En Brentford, distrito del suroeste de Londres, donde la lista de planeados ataques señalaba a una agencia pública de atención a inmigrantes, la amenaza provocó el cierre temprano de comercios, la protección de escaparates con maderas y otros materiales o la ausencia de transeúntes en el centro del barrio, al igual que en el vecino Hounslow.

El centro señalado en la lista de «objetivos», incluyendo su código postal para la identificación de los manifestantes antiinmigración, es una oficina en una torre moderna, levantada en un cruce de autovías y autopistas. Su acceso a ese punto hubiese sido evitado con relativa facilidad por un grupo de policías.

Ampliar Vecinos de Liverpool se reúnen delante de una iglesia que presta ayuda a inmigrantes. EFE

49% de los encuestados por la firma YouGov cree que la gestión de la crisis por parte del Ejecutivo de Starmer está siendo mala, mientras que el 31% dice que es buena. Entre quienes votaron al Partido Laborista, el 60% defiende que el Gobierno británico lo está haciendo bien o muy bien.

Nick Lowles, experto en grupos de extrema derecha y directivo del grupo Hope Not Hate (Esperanza No Odio), afirma al diario británico 'The Guardian' que la lista había sido elaborada por un hombre de Liverpool buscando en internet despachos de abogados que anuncian servicios de inmigración. Los grupos de WhatsApp esenciales para la coordinación de los disturbios de la última semana no habrían estado activos sobre ese listado, según Lowles, que considera que sólo perseguía causar temor. El Gobierno británico ha apelado este jueves a la «cautela» ante la previsión de nuevas protestas impulsadas por ultras en los próximos días.