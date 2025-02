Los partidos alemanes entran en campaña para unas elecciones anticipadas aún sin fecha

A la espera de una fecha definitiva para el adelanto de los comicios generales en Alemania, los partidos políticos han iniciado ya la campaña electoral. ... El vicecanciller federal y ministro de Economía, el ecologista Robert Habeck, anunció este viernes su intención de liderar la de Los Verdes, para lo que espera ser nominado próximamente como candidato a la Cancillería Federal por su formación de manera oficial.

Tras la ruptura el miércoles de la coalición de gobierno en Berlín de socialdemócratas (SPD), verdes y liberales (FDP) provocada por estos últimos, continúa entre tanto el debate sobre la fecha para la presentación de la anunciada moción de confianza del canciller federal, Olaf Scholz, ante el Bundestag que abrirá el proceso de adelanto electoral.

Mientras Scholz insiste en presentar esa moción a mediados de enero para celebrar comicios a finales de marzo y tener tiempo de aprobar en el Parlamento varios proyectos de ley pendientes, la oposición conservadora, pero también la gran mayoría de los alemanes según una encuesta, quieren que los comicios se celebren lo antes posible, a poder ser a finales del primer mes del año próximo.

Sin mayoría parlamentaria resulta dudoso que Scholz logre sacar adelante alguna de sus iniciativas en el Bundestag. «No se va a tomar en esta legislatura decisión alguna que haga avanzar al país», dijo Merz, quien afirmó que los conservadores no respaldarán en el Parlamento ni uno solo de los proyectos de ley que el canciller socialdemócrata pretende que se aprueben antes de abrir la vía para las elecciones anticipadas.

Socialdemócratas Scholz se postula como candidato a la reelección pese a que todas las encuestas le dan la espalda

Liberales Lindner, causante de la ruptura del tripartito, aspira a encabezar las listas del FDP

Entre tanto, un 65% de los alemanes exigen que Scholz presente inmediatamente la moción de confianza y acelere al máximo la convocatoria de elecciones, según un sondeo del instituto demoscópico Infratest Dimap, el primero desde el fin de la coalición hace dos días. En el mismo, un 40% culpa al FDP de la ruptura de la alianza de gobierno, frente a un 26% que atribuyen esa responsabilidad a Los Verdes y un 19% al SPD.

Hasta ahora solo Friedrich Merz ha sido confirmado oficialmente por su formación conservadora como candidato de la Unión de cristianodemócratas y socialcristianos bávaros (CDU/CSU) a la jefatura del Gobierno alemán. El presidente de los liberales y exministro federal de Finanzas, Christian Lindner, comunicó este jueves su aspiración a encabezar la campaña del FDP, aunque deberá ser nominado aún por su partido.

Impopularidad de Scholz

Por su parte, Scholz anunció ya hace semanas su deseo de presentarse a la reelección como canciller federal a la espera de que su formación le elija oficialmente, pese a ser actualmente el político más impopular de Alemania. La encuesta de Infratest Dimap revela que sus propios correligionarios le han dado la espalda. Un 47% de los votantes del SPD están en contra de su candidatura y tan solo un 45% la apoya.

Es más, otra encuesta realizada por el instituto Forsa confirma la gran impopularidad de Scholz entre la población. Solo un 13% de los alemanes consultados quieren vuelva a ser el aspirante del SPD a la jefatura del Gobierno alemán. Y un 57% considera que el mejor político socialdemócrata para encabezar la campaña del partido sería el actual titular de Defensa, Boris Pistorius. De los votantes del SPD un 58% prefiere al ministro y solo un 30% quiere la reelección del canciller federal.

El sondeo revela además que no ha habido un cambio sustancial en la tendencia de voto de los alemanes desde la salida de los liberales del Ejecutivo, que ahora gobierna en minoría y aspira a hacerlo hasta el comienzo de la próxima primavera. La oposición conservadora de la Unión continúa invariablemente y desde hace ya dos años y medio encabezando todas las encuestas con amplia ventaja sobre el resto de las formaciones políticas. Es prácticamente seguro que liderará el próximo gobierno.

Infratest Dimap concede a CDU/CSU un 34% de votos, diez puntos más que en los comicios de 2021, mientras el SPD de Scholz solo obtendría un 16%, casi 10 puntos menos que hace tres años y su peor resultado en la historia de la República Federal. Los socialdemócratas se verían superados incluso por la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) con un 18% de sufragios potenciales. Los Verdes por su parte conseguirían un 12% de respaldos.

Sufrir les tocará a los liberales de Lindner, que tendrán sumamente complicado acceder de nuevo a la Cámara Baja alemana. La encuesta solo les adjudica un 5% raspado de votos, el mínimo para conseguir representación parlamentaria. Fuera del próximo Bundestag quedará La Izquierda, pero entrará a cambio con un 8% de votos una escisión de la misma, la Alianza Sarah Wagenknecht, una nueva formación populista de izquierdas que lleva el nombre de su fundadora.

Y los coqueteos entre partidos también han comenzado. El conservador Friedrich Merz, seguro de su victoria electoral, no ha descartado que el liberal Lindner ocupe de nuevo la cartera de Finanzas en su futuro gobierno. «Sería realista si el FDP vuelve a ser tan fuerte como para contar con un grupo parlamentario propio», dijo Merz este viernes, aunque es sabedor de que esa posibilidad no es segura y de que las encuestas no dan a esa posible alianza una necesaria mayoría parlamentaria.