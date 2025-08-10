HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Tres personas resultan intoxicadas por inhalación de monóxido de carbono en la provincia de Cáceres
Agentes de las fuerzas de seguridad alemanas, en una imagen de archivo. AFP

Al menos un muerto y dos heridos graves por un apuñalamiento en un pub en Alemania

El autor de los hechos es un hombre de 41 años que ya ha sido detenido

T. Nieva

Domingo, 10 de agosto 2025, 09:18

Al menos una persona ha muerto y varias más han resultado heridas tras un enfrentamiento que ha tenido lugar este sábado por la noche en ... un bar del centro de Geldern, una ciudad en el oeste de Alemania, según han informado fuentes policiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  2. 2 Ingresada en UCI una niña de 4 años al sufrir un trauma craneoencefálico en un accidente de tráfico
  3. 3 Un ciclista ingresa en la UCI tras caerse por colisionar con otro en Alange
  4. 4 El Corte Inglés cerrará la tienda Sfera de la calle Segura Otaño en Badajoz
  5. 5

    Exculpan al SES del intento de suicidio de un paciente en el Puente Real de Badajoz
  6. 6

    Una empresa cacereña, en la trama de fraude fiscal por la que ha sido condenado Imanol Arias
  7. 7

    El proveedor de huevos de Mercadona construirá una granja para 320.000 gallinas camperas en Extremadura
  8. 8 Detenido el concejal de Fiestas de Catarroja por agresión sexual a un menor
  9. 9 Desactivan el nivel 1 de peligrosidad en la reactivación del incendio en Aldea del Cano
  10. 10 La Primitiva de este sábado deja un premio de más de 38.000 euros en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Al menos un muerto y dos heridos graves por un apuñalamiento en un pub en Alemania

Al menos un muerto y dos heridos graves por un apuñalamiento en un pub en Alemania