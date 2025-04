Una moción de censura tumba el Gobierno de Montenegro El primer ministro opina que esta medida es una irresponsabilidad si la oposición no tiene un plan para constituir un nuevo gabinete

diana martínez Sábado, 20 de agosto 2022

Cae el Gobierno de Montenegro tras cien días. El Parlamento aprobó en una sesión extraordinaria en la noche del viernes una moción de censura contra el Ejecutivo de Dritan Abazovic. De los 81 escaños existentes, 51 diputados estaban presentes y 50 de ellos votaron a favor; solo un congresista fue fiel al primer ministro.

La moción fue presentada por el Partido Democrático de Socialistas (DPS) después de que Podgorica firmase a principios de agosto un pacto con la iglesia ortodoxa serbia para regular las relaciones entre ambas instituciones, a pesar de la oposición del DPS. Los socialistas anunciaron que las negociaciones para la formación de un nuevo gabinete ya pueden comenzar. «Necesitamos una elección y un Gobierno estable», declaró el legislador Danijel Zivkovic, quien presentó la iniciativa.

La historia se repite. La votación tuvo lugar meses después de que otra moción de censura provocara la caída del anterior Gobierno de coalición. El primer ministro señaló que esta medida es una irresponsabilidad si la oposición no tiene un plan para constituir un nuevo gabinete. «Espero que rápidamente obtengamos un nuevo mandato. Si eso no sucede, es una irresponsabilidad y la ciudadanía debe saber que los ha empujado a la inestabilidad», criticó Abazovic, que defendió su labor al indicar que nadie podría haber hecho más en cien días. «Tal vez en un año o cuatro, pero no en cien días», afirmó, antes de remarcar los resultados en la lucha contra el crimen y la corrupción.

«Estoy orgulloso de todo lo que hemos hecho en cien días. Seremos recordados como el Gobierno que duró menos tiempo. Haremos todo lo posible para garantizar que el Ejecutivo que se forme después de las elecciones lleve a Montenegro a la Unión Europea», subrayó el político proeuropeísta.

