Mitsotakis fuerza la repetición electoral en Grecia al renunciar a formar un Ejecutivo de coalición

Tras su victoria en las legislativas griegas del domingo, en las que se quedó a cinco escaños de la mayoría absoluta, el líder del partido ... conservador Nueva Democracia, el primer ministro saliente, Kyriakos Mitsotakis, recibió este lunes el mandato de encabezar el próximo Ejecutivo de manos de la jefa del Estado, Katerina Sakelaropúlu. Mitsotakis rechazó la propuesta porque supondría aliarse con algún otro partido, algo a lo que no está dispuesto ya que pretende seguir ejerciendo el poder en solitario, como ha ocurrido durante la última legislatura. «Creo que el país necesita un Gobierno fuerte y estable, con una perspectiva de cuatro años. Lo mejor es que el asunto se resuelva lo antes posible», dijo Mitsotakis a Sakelaropúlu para justificar su decisión.

Grecia se ve abocada de esta manera a la repetición de los comicios, que podrían tener lugar a finales de junio o principios de julio. Ya no se celebrarán con el sistema proporcional con el que ha tenido lugar esta cita con las urnas, sino con la ley electoral anterior, que prevé hasta 50 escaños adicionales para la lista más votada. En caso de haber recibido ese premio tras el escrutinio del domingo, Nueva Democracia, con su 40% de las papeletas, habría alcanzado la mayoría absoluta entre los 300 parlamentarios, permitiendo así que naciera un Ejecutivo monocolor.

«Mitsotakis no tiene ningún incentivo para formar un Ejecutivo de coalición y esperará a la repetición de las elecciones para gobernar en solitario», explica Emmanuil Tsatsanis, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Atenas. «Quiere tener las manos libres para seguir con su agenda, con la que pretende relanzar el país tras la crisis. Prometió durante la campaña que había llegado la hora de mejorar los salarios y la vida de los griegos. Durante la pasada legislatura los problemas causados por causas externas, como la pandemia o la inflación ligada a la guerra en Ucrania, se lo pusieron difícil, pero ahora quiere completar el trabajo».

40% de los votos consiguió Nueva Democracia, el partido con el que gobierna Kyriakos Mitsotakis, en las elecciones del domingo.

Antes de que se convoquen formalmente las elecciones legislativas, la presidenta Sakelaropúlu completará la ronda de conversaciones con las listas más votadas para verificar las posibilidades existentes de formar Gobierno. Una vez que se ha confirmado que Mitsotakis rechaza la idea de encabezar un Ejecutivo de coalición, Sakelaropúlu convocará al segundo clasificado, Alexis Tsipras, líder del partido izquierdista Syriza.

Debacle de Tsipras

El ex primer ministro ha sufrido una gigantesca debacle al obtener únicamente el 20% de las papeletas. Sólo hubo una circunscripción en la que superó a Nueva Democracia, que incluso le comió el terreno en su caladero habitual, los más jóvenes. Mitsotakis convenció al 31,5% de los menores de 24 años, mientras que Tsipras se quedó en el 28,8%.

El liderazgo de este último al frente de Syriza ha quedado en entredicho por el pésimo resultado en las urnas, en las que se ha visto doblado en votos por el centroderecha. Únicamente el hecho de que dentro de cinco o seis semanas vayan a convocarse elecciones, por lo que no habría tiempo para elegir a un nuevo candidato y darlo a conocer entre la opinión pública, impide que el ex primer ministro se vea fulminado por su propia fuerza política. Cuando sea recibido por la presidenta de la República, Tsipras tendrá que reconocer que no cuenta con fuerzas suficientes para encabezar un Gobierno de coalición, por lo que le tocará el turno al líder del tercer partido más votado, Nikos Andrulakis, cabeza de lista de los socialistas del Pasok.

Próxima cita con las urnas La celebración de la nueva jornada está prevista para finales de junio o principios de julio

Andrulakis logró un buen resultado en estas elecciones, a las que llegó tras ganar en diciembre las primarias, en las que derrotó a Yorgos Papandreu, hijo del fundador del Pasok y que dimitió en 2012 como primer ministro debido a la crisis financiera que entonces comenzaba a sacudir al país. Los socialistas obtuvieron el domingo un 11,4%, tres puntos más que en los comicios anteriores, por lo que se ven con posibilidades para recuperar la posición que ocupaban como aglutinador de los progresistas helenos hasta la irrupción de Syriza.