Michel dejará la presidencia del Consejo tras concurrir a los comicios europeos

El presidente de la Comisión Europea, Charles Michel, anunció este domingo que se presentará a las elecciones del Parlamento de la Unión Europea (UE). Su ... decisión ha suscitado varias críticas, ya que en caso de ser elegido le implicaría abandonar su cargo en julio, antes de que termine su mandato, previsto hasta noviembre. Su posible retirada aumenta la presión de los gobiernos de los veintisiete estados miembros del bloque, que tendrán que definir cuándo asumirá su sucesor.

«Ejerceré mi función hasta que preste juramento como miembro del Europarlamento, lo que tendrá lugar el 16 de julio», explicó Michael a los diarios belgas 'Le Soir', 'De Standaard' y 'La Libre', de cara a la cita con las urnas prevista entre el 6 y el 9 de junio. Es la primera vez que un líder del Consejo en ejercicio se lanza como candidato a estos comicios. «Quiero servir donde sea útil y creo que puedo ser útil a nivel europeo», dijo.

El ex primer ministro belga, de 48 años y que asumió el cargo en 2019, desarrollará su campaña al frente de la lista del liberal Movimiento Reformista Belga (MR). «El proyecto europeo está ante una encrucijada y hace falta impulsar la legitimidad de la democracia», manifestó. «Quiero ser parte del equipo que está construyendo este proyecto y me presento para continuar sirviendo al mismo», indicó.

El anuncio se produce en un momento crítico para la diplomacia de la UE, mientras el bloque lucha por mantener el impulso y el apoyo a Ucrania, manejar un Oriente Medio en guerra y las disputas con China.

Su eventual salida prematura no ha sido bien vista por todos los políticos del club comunitario. La eurodiputada holandesa Sophie in't Veld –centrista y liberal– afirmó que «el capitán abandona el barco en medio de una tormenta. Si ésa es la falta de interés que tiene en el destino de la Unión Europea, ¿cuál es su credibilidad como candidato?».

Si Michel se convierte en eurodiputado los líderes del bloque tendrán que debatir rápidamente sobre el nuevo líder del Consejo. Se prevé que se lleve a cabo una reunión después de que se celebren las elecciones comunitarias el 17, 27 y 28 de junio. Estos encuentros serán oportunidades para elegir al sustituto de Michel.

En caso de desacuerdo, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, cuyo país asumirá la presidencia rotatoria del Consejo de la UE en julio, encabezaría los encuentros de los países socios durante la segunda mitad del curso.

«Tiempo suficiente»

La tensión entre el club comunitario y Hungría se encuentra en su punto más álgido después de haberse rehusado a varios acuerdos. Budapest se ha mostrado reacio a la adhesión de Ucrania y en un encuentro de los jefes de Gobierno que tuvo lugar en diciembre se negó a aceptar un paquete de ayuda financiera de cuatro años y 50.000 millones de euros para Kiev para reforzar la contraofensiva en la guerra contra Rusia. También está en contra de la política migratoria, que fue aprobada el 20 de diciembre pese a la negativa del mandatario magiar y su homólogo polaco.

Michel se desmarca de ese escenario. «este domingo informé personalmente a los veintisiete líderes de mis planes. La mayoría reaccionaron positivamente, otros no lo han hecho porque ha habido muy poco tiempo», explicó sobre su plan de dimitir anticipadamente para postularse para un escaño en el Europarlamento. «Si no quieren arriesgarse a que Orbán lidere el Consejo, es muy fácil; que tomen la decisión, así no habrá sorpresas, hay siete meses para eso», indicó.