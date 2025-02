Merkel publicará en noviembre sus memorias con la libertad como hilo conductor

La editorial alemana Kiepenheuer & Witsch ha anunciado este lunes la publicación de las memorias personales de la excanciller federal Angela Merkel, en las que la ... libertad será el hilo conductor de sus recuerdos a lo largo de sus casi 70 años de vida. Su infancia y juventud en la extinta República Democrática Alemana, pero también su relación con estadistas de todo el mundo tienen cabida en el libro de 700 páginas que será comercializado a finales de noviembre en 30 países de todo el mundo, coincidiendo con el comienzo de la campaña navideña.

RBA publicará el 26 de noviembre las memorias de Angela Merkel. Un lanzamiento internacional previsto en más de 30 países. Foto de © Urban Zintelhttps://t.co/iX7XgwGIOw pic.twitter.com/yc4FDXelw5 — RBA Libros (@RBALibros) May 13, 2024

'Libertad-Recuerdos 1954-2021' es el título de las memorias de Merkel, redactadas junto a Beate Baumann, su secretaria personal, asesora durante décadas y amiga. El anuncio de la editorial destaca que la que fuera jefa del Gobierno germano más de 16 años abordará las tres décadas y media vividas en la RDA y el tiempo transcurrido desde la caída del Muro de Berlín y la reunificación nacional. Tras su nacimiento en Hamburgo en 1954, Merkel se trasladó con solo dos años a la RDA con su familia cuando su padre, pastor protestante, asumió una parroquia en un pueblo al norte del país.

Kiepenheuer & Witsch asegura que la política cristianodemócrata (CDU) revela en sus memorias detalles de su infancia y juventud, su época de estudiante de Ciencias Físicas en la Universidad Karl Marx de Leipzig y sus vivencias personales con motivo de la caída del Muro de Berlín y el fin de la RDA, que condujo al comienzo de su carrera política. Se espera que dé a conocer detalles de sus conversaciones con poderosos dirigentes y sobre las distintas crisis vividas en su larga trayectoria. La lectura de su libro permitirá conocer sus procesos de decisión y, según la editorial, «tener una visión única sobre los entresijos del poder».

«Traspasar mis fronteras»

«¿Qué es para mí la libertad? Esta pregunta me ha preocupado toda mi vida. Políticamente, por supuesto, porque la libertad necesita condiciones democráticas, sin democracia no hay libertad, ni estado de derecho, ni protección de los derechos humanos. Pero la pregunta también me preocupa a otro nivel. Para mí, la libertad significa descubrir dónde están mis propios límites y traspasar mis propias fronteras», cita la editorial a la excanciller en su nota para anunciar la publicación de sus memorias.

Merkel, que cumple 70 años en julio, ingresó en la Unión Cristianodemócrata (CDU) en 1990, el año de la reunificación nacional, fue presidenta del partido entre 2000 y 2018 y canciller federal entre 2005 y 2021. Abandonó voluntariamente el poder tras anunciar que no tenía intención de presentarse a la reelección en los últimos comicios generales y desde entonces se mantiene completamente apartada de la vida política, hasta el punto de que carece ya prácticamente de relación con los conservadores germanos, de los que rechazó la oferta de convertirse en presidenta honorífica de la CDU. El diario 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' asegura que Merkel recibió un adelanto de la editorial de más de 10 millones de euros por sus memorias.