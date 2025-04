Meloni se fue de karaoke con Salvini y Berlusconi tras ignorar a víctimas del naufragio en Calabria

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, acudió el pasado 9 de marzo a la localidad de Cutro, en Calabria, para celebrar un consejo de ministros. ... En la zona se había producido apenas once días antes el naufragio de una barcaza en la que murieron 79 de los 200 migrantes que viajaban a bordo. Al ser preguntada por los medios, la mandataria argumentó que no se reuniría con los familiares de las víctimas porque «no tenía tiempo». Sin embargo, un vídeo suyo grabado esa misma noche en un karaoke junto a varios miembros de su Gobierno ha indignado a la opinión pública.

«Mira, acabo de terminar ahora. No me ha dado tiempo». Fueron las declaraciones que había realizado horas antes la primera ministra a un periodista que quiso saber si se reuniría con los supervivientes de la tragedia migratoria, ocurrida el 26 de febrero a solo 150 metros de las costas de Calabria. Meloni, en cambio, no tuvo inconveniente en desplazarse hasta un hotel de la provincia de Como para participar en una fiesta sorpresa por el 50 cumpleaños de Matteo Salvini, el líder de la Liga Norte y socio de la coalición gubernamental junto a Silvio Berlusconi, máximo dirigente de Forza Italia y presente igualmente en la polémica celebración.

Meloni y Salvini, ambos defensores de un endurecimiento de la política contra la migración, cantaron juntos en un karaoke en presencia de un centenar de invitados. Entre ellos se encontraba el ministro de la Cámara Lorenzo Fontana -ex subsecretario de la Liga-, el titular de Educación, Giuseppe Valditara, el de Economía, Giancarlo Giorgetti, el ministro de Asuntos Regionales, Roberto Calderoli, así como diversos representantes del mundo empresarial y de los medios de comunicación.

Giorgia Meloni e Matteo Salvini cantano “La canzone di Marinella” di Fabrizio De André alla festa per i 50 anni del leghista. (Video di Nicola Porro) pic.twitter.com/Mmv2eMb8eC — Giacomo Salvini (@salvini_giacomo) March 10, 2023

La fiesta, que al parecer había sido organizada por Francesca Verdini, la novia de Salvini, ha encendido aún más los ánimos por la desafortunada canción elegida por Meloni y Salvini. Se trató de 'La canzone di Marinella', de Fabrizio André e inspirada en la historia de una emigrante de Calabria que encontraron ahogada en un río. «Cantan en el día equivocado. En el lugar equivocado», denunció en las redes sociales Massimo Giannini, director del diario 'La Stampa'.

El sábado, decenas de personas se manifestaron en la localidad de Stacatto di Cutro para recordar a los muertos en la tragedia de Calabria y condenar la actitud indolente exhibida en el karaoke por la primera ministra y líder del partido ultraderechista Hermanos de Italia. La marcha, celebrada bajo el lema 'Detengamos esta masacre de inmediato', contó con la presencia del alcalde de Crotona, Vincenzo Voce, y en ella se exhibió una cruz de madera construida a partir de los restos del naufragio.