Mélenchon suspende las negociaciones para consensuar un candidato a primer ministro

La Francia Insumisa, el partido de extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon, suspendió este lunes las negociaciones con el resto de partidos de izquierdas que ... integran el Nuevo Frente Popular para consensuar un candidato a primer ministro. Con ello trata de aumentar la presión en una semana clave de la política francesa, ya que el jueves se reúne por primera vez la Asamblea Nacional surgida de las elecciones legislativas de hace diez días. El presidente, Emmanuel Macron, aceptará este martes la dimisión del actual jefe de Gobierno, Gabriel Attal, y de su gabinete.

Tampoco hay acuerdo en el seno del Nuevo Frente Popular para consensuar un candidato único para la presidencia de la Cámara Baja. Si cada partido de la coalición -La Francia Insumisa, Partido Socialista, comunistas y Verdes- presenta el suyo las opciones de hacerse con el preciado puesto se reducen de forma drástica. Subirían así las posibilidades de Attal para presidirla.

«Basta ya de manipulaciones», escribió Mélenchon en la red social X (antiguo Twitter). «Exigimos una candidatura única a la presidencia de la Asamblea Nacional y no reanudaremos ninguna discusión sobre nada más hasta que esto esté resuelto», advirtió el líder de extrema izquierda. Los socialistas aseguraron que ellos están a favor, pero el partido de Mélenchon advirtió de que no volverá a la mesa de negociaciones hasta que sus socios «hayan renunciado a vetar cualquier opción que no sea la suya, rechace todo acuerdo con el campo macronista y confirme su voluntad de ejecutar el programa del Nuevo Frente Popular».

Mélenchon lamentó que los socialistas hayan rechazado «sin explicación ni motivos» la designación de la excomunista Huguette Bello, presidenta de la isla de La Reunión, como candidata conjunta al puesto de primera ministra. Bello contaba con el apoyo de La Francia Insumisa y de los comunistas en la carrera hacia Matignon, residencia del primer ministro.

«Este rechazo incomprensible confirma que el Partido Socialista ha elegido vetar toda candidatura del Nuevo Frente Popular, con el fin de imponer la suya, argumentando que sería la única aceptable para Emmanuel Macron», denunció el partido de extrema izquierda.

Los socialistas, por su parte, negaron «un veto sistemático» a un candidato único de izquierdas. «Hemos expresado nuestro desacuerdo sobre una candidatura, como otros han expresado su desacuerdo sobre otras. Es el funcionamiento democrático de una unión respetuosa de cada uno de sus componentes», señalaron.

Un aspirante «de la sociedad civil»

Ante la falta de acuerdo para la elección de un aspirante a primer minostro, socialistas, comunistas y ecologistas han propuesto a La Francia Insumisa tener «un candidato común procedente de la sociedad civil». El partido de extrema izquierda lo ha rechazado porque considera que una figura externa no da «garantías» de que vaya aplicarse el programa del Nuevo Frente Popular.

Francia celebró elecciones legislativas anticipadas el pasado 30 de junio y 7 de julio. Los partidos de izquierdas se presentaron juntos a los comicios bajo la etiqueta el Nuevo Frente Popular con el objetivo de frenar a la extrema derecha, que partía como favorita en estos comicios.

Al final fue el bloque de izquierda el que obtuvo más escaños en la Asamblea Nacional, seguido del partido de Macron y de la extrema derecha de Marine Le Pen. Sin embargo, ninguna alianza obtuvo la mayoría absoluta. Según la Constitución francesa, Macron, en el poder hasta 2027, es el que nombra al primer ministro.