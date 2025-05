Macron recibe la crítica unánime de la oposición por menospreciar a los parados

Beatriz Juez París Martes, 27 de junio 2023, 20:34 Comenta Compartir

Emmanuel Macron se trasformó el lunes por unos momentos en agente de una oficina de empleo durante una visita a Marsella. Una mujer de la ... ciudad del sur de Francia se quejó ante el presidente francés de que a su hijo, que tiene 33 años y está desempleado, le han quitado la prestación que recibía y que, por ello, no puede pagar el alquiler ni tiene para comer. «Bajamos juntos al puerto y me sorprendería que no haya un restaurante o un café que no busque un camarero», reaccionó el inquilino del Elíseo. «Damos esta tarde juntos una vuelta y estoy seguro de que le encuentro diez ofertas de empleo», añadió. «No me va a hacer creer que no hay trabajo en Marsella», insistió el jefe de Estado.

De inmediato fue diana de las críticas de la oposición por lo que consideran una nueva provocación y un menosprecio a los parados de larga duración. «No es justo hacer recaer la responsabilidad a las personas que buscan empleo», opinó Raquel Garrido, diputada de La Francia Insumisa de origen chileno. «Cuando Emmanuel Macron ya no sea presidente (en 2027), puede convertirse en agente de la oficina del empleo», dijo con sorna Valéry Boyer, senadora de Los Republicanos (derecha moderada). No puede presentarse a la reelección porque la Constitución prohíbe que el presidente ejerza más de dos mandatos consecutivos. Noticia Relacionada El mal trago de Macron «Lo que dice Macron no es del todo falso. La última vez, sin ni siquiera darse una vuelta, nombró a su antiguo ministro del Interior (Christophe Castaner) presidente del gran puerto marítimo de Marsella», recordó en Twitter en tono sarcástico Olivier Faure, primer secretario del Partido Socialista (PS). Ésta no es la primera vez que Macron provoca polémica en Francia con frases similares. En 2018 dijo a un joven jardinero desempleado que para encontrar un trabajo solo era necesario «atravesar la calle», creando un gran alboroto político-mediático. Hace un mes, en Dunkerque, afirmó ante otro parado que sólo necesitaba «recorrer un metro» para conseguir empleo. «Macron caricaturiza a Macron», lamentó Mathilde Panot, jefa del grupo de diputados de La Francia Insumisa, el equivalente de Podemos en Francia. «Ante el menosprecio al pueblo, el único parado que esperamos que haya en el país es Emmanuel Macron», añadió la diputada izquierdista. Plan de choque Macron finaliza este miércoles una visita de tres días a esta ciudad portuaria que está sumida en una ola de violencia ligada al tráfico de drogas. El jefe de Estado presentó la segunda fase de su plan 'Marsella en grande' para combatir la inseguridad y la pobreza. Este programa, lanzado en septiembre de 2021, prevé una inversión inicial de 5.000 millones de euros para mejorar las escuelas, el transporte, la seguridad, la vivienda, los servicios públicos y para fomentar la creación de empresas. «Ninguna otra urbe recibe tantas ayudas», aseguró en una entrevista concedida al diario local 'La Provence'. A pesar de ello, Marsella sigue siendo la ciudad más pobre de las grandes metrópolis francesas. Francia Insumisa «El único desempleado que esperamos que haya en Francia en 2027 es este presidente» El 25% de sus habitantes vive en la pobreza y, un año y medio después del lanzamiento del plan, muchos marselleses no perciben los cambios prometidos por el Gobierno, especialmente, en materia de seguridad y en el transporte público, que sigue siendo bastante deficiente. «Comprendo que estén enfadados», pero «no asumo las broncas por todas las décadas pasadas», dijo el jefe de Estado defendiéndose de las críticas.

