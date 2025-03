Macron pide a los líderes religiosos hacer pedagogía con los jóvenes para luchar contra el antisemitismo

El rector de la Gran Mezquita de París, Chems-Eddine Hafiz, prometió este lunes que «el antisemitismo no pasará por las mezquitas de Francia», tras ... reunirse, junto a otros líderes religiosos galos, con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo. El encuentro del mandatario con los representantes de los distintos cultos -musulmanes, católicos, protestantes, ortodoxos, judíos y budistas- tuvo lugar un día después de la gran marcha contra el antisemitismo, que reunió a 182.000 personas en todo el país, 105.000 de ellas en París.

«No tengo ninguna lección que recibir sobre la lucha contra el antisemitismo. La mezquita de París ha sido siempre muy activa en esta lucha», respondió Hafiz a las críticas por la ausencia de líderes musulmanes en la manifestación del domingo. El rector de la Gran Mezquita de la capital gala consideró, sin embargo, que la marcha debía haberse convocado contra todos los tipos de racismo, no sólo contra las muestras de odio hacia los judíos. Si hubiera sido así, él hubiera acudido, explicó.

Hafiz instó el sábado a «frenar las amalgamas» entre musulmanes y terroristas y a «parar de acusar a los musulmanes de los males de nuestra sociedad y, en particular, del antisemitismo». De igual modo, denunció todo ataque a los judíos y a los musulmanes del territorio galo y rechazó «la importación sobre el suelo francés del conflicto en Oriente Próximo». «Es hora de elegir: no entre musulmanes y judíos, no entre Israel y Palestina, sino entre el humanismo y el horror», dijo en un artículo de opinión publicado por el diario 'Le Monde'.

Macron instó en su encuentro a los líderes religiones a hacer un esfuerzo pedagógico con los jóvenes para luchar contra el antisemitismo y otros tipos de discriminaciones por motivos religiosos. En la marcha del domingo, había pocos jóvenes y minorías. El jefe de Estado no participó en la marcha, pero escribió una carta a los ciudadanos en la que lamentó «el insoportable resurgimiento de un antisemitismo desatado». Asimismo hizo un llamamiento a la unidad de la nación y la fraternidad entre distintas comunidades. «Una Francia donde nuestros ciudadanos judíos tienen miedo no es Francia», dijo.

Francia vive desde el 7 de octubre, una ola de actos antisemitas, tras los continuos bombardeos israelíes en la Franja de Gaza en respuesta al sangriento ataque terrorista de Hamás. En poco más de un mes, se han registrado 1.247 actos contra judíos, tres veces más que en todo 2022, según cifras del Ministerio del Interior. La Justicia gala ha abierto desde entonces 330 investigaciones por actos antisemitas y por apología del terrorismo.