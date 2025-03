Macron advierte sobre los pactos «contra natura» a la derecha y a la izquierda

El presidente francés, Emmanuel Macron, lanzó este miércoles la campaña de su partido (Renacimiento) y sus aliados para las elecciones legislativas a dos vueltas que ... tendrán lugar los próximos 30 de junio y 7 de julio. Lo hizo mediante una denuncia tajante de «las alianzas contra natura» que se están forjando a la izquierda y a la derecha del espectro político que defiende.

A dieciocho días de la cita con las urnas, el inquilino del Elíseo defendió su decisión de disolver la Asamblea Nacional y convocar los comicios anticipados tras la contundente victoria de la extrema derecha en las europeas del pasado domingo. Agrupación Nacional, la formación de la ultraderechista Marine Le Pen y Jordan Bardella, sacó el doble de escaños en el Parlamento Europeo que las siglas del jefe de Estado.

Macron aseguró que su único objetivo era «aclarar las cosas» y permitir a los ciudadanos galos decidir el rumbo político del país. «Desde el domingo por la tarde, las máscaras caen y la batalla de los valores sale a la luz», aseguró en una concurrida rueda de prensa, a la que acudió arropado por sus principales ministros.

«¿Qué me habrían dicho si el día después (de las elecciones europeas) me hubiera plantado delante de ustedes con un 50% (de franceses) que han votado a los partidos extremistas, diciendo: 'no cambiamos nada, continuamos'. Ustedes hubieran dicho: 'este tipo está desconectado' de la realidad», dijo a los periodistas presentes en la sala.

Emmanuel Macron Descarta participar en la campaña y se niega a debatir con Le Pen antes de las elecciones

El presidente consideró que, ante el auge de la ultraderecha y la extrema izquierda, «el bloque progresista, democrático y republicano está unido y es claro en lo que respecta a la República, Europa y sus prioridades». Para ello hizo un llamamiento a centristas, socialistas, ecologistas, democristianos o gaullistas que «no se reconocen en la fiebre extremista». Luego atacó a la extrema derecha y a la extrema izquierda. Considera que ni Agrupación Nacional ni La Francia Insumisa son republicanos.

«Bricolaje de aparatos»

Macron calificó las negociaciones a ambos lados del tablero político de «bricolaje de aparatos» políticos de partidos «que no están de acuerdo prácticamente en nada, a no ser que en los puestos a repartirse» y que, según su opinión, «no estarán en capacidad de aplicar cualquier programa».

El jefe de Estado acusó asimismo al presidente de Los Republicanos (derecha moderada), Éric Ciotti, de «pactar con el diablo» por pretender aliarse con la extrema derecha. «Ha dado la espalda en unas horas a la herencia del general De Gaulle, de Jacques Chirac y de Nicolas Sarkozy», denunció el presidente horas antes de la expulsión de Ciotti de Los Republicanos.

Jean-Luc Mélenchon «Se ahoga en su torrente de palabras y de insultos contra aquellos que no piensan lo que él»

Olivier Faure «No quiero perder tiempo con las contraverdades históricas y la caricatura de un presidente»

El actual morador del Elíseo asimismo censuró que la izquierda republicana se haya aliado con «la extrema izquierda de La Francia Insumisa», que es, a sus ojos, «culpable de antisemitismo, comunitarismo y antiparlamentarismo». La izquierda se presenta a las legislativas con la etiqueta Frente Popular, una referencia a la alianza forjada en 1936 por el socialista León Blum que les llevó al poder. «Léon Blum debe revolverse en su tumba», consideró Macron.

Para terminar el presidente explicó que no hará campaña durante las legislativas, tarea que ha encomendado al primer ministro, Gabriel Attal. Además reiteró que no dimitirá, sea cual sea el resultado de las legislativas. Asimismo excluyó debatir con la ultraderechista Marine Le Pen antes de esta cita electoral. El mandatario, reelegido en 2022 para un segundo mandato, aseguró que no quiere «dar las llaves del poder a la extrema derecha en 2027».