La contundente victoria de Le Pen genera un cisma en la derecha tradicional francesa

El terremoto político provocado por la victoria de la extrema derecha en Francia en las elecciones europeas y la convocatoria inmediata de unas legislativas anticipadas ... ha hecho tambalear todo el tablero político del país galo. Éric Ciotti, presidente de Los Republicanos (la derecha tradicional) provocó este martes un seísmo interno al abrazar a la extrema derecha de Marine Le Pen y expresar su deseo de que su partido forje una alianza con Agrupación Nacional para constituir «un bloque».

Le Pen saludó «la valiente decisión» de Ciotti y «su sentido de la responsabilidad» al tiempo que mostró su deseo de que otros líderes de Los Republicanos sigan sus pasos. «Desaparecen cuarenta años de pseudocordón sanitario que han hecho perder muchas elecciones», dijo la líder de Agrupación Nacional.

Pero de momento son pocos los que se han mostrado dispuestos a seguir los pasos de Ciotti. La plana mayor de Los Republicanos se mostró indignada ante la propuesta y exigió su dimisión al considerar que ha cruzado una línea roja. Según el diario 'Libération', tres cuartas partes de los diputados de la formación mostraron su rechazo. Entre ellos, el presidente del Senado, Gérard Larcher, y otros miembros destacados del partido.

«Eric Ciotti sólo habla a título personal. Su elogio de la extrema derecha es inaceptable y contrario a todos los valores que defendemos», indicó Jean-François Copé, exministro de Jacques Chirac y alcalde de Meux. La presidenta de Île-de-France (la región parisina), Valérie Pécresse, acusó, por su parte, a Ciotti de «vender su alma por un plato de lentejas y envolverlo en el interés del país».

Varios ministros se unieron a las críticas. «Firma el Pacto de Múnich y hunde en el deshonor a la familia gaullista abrazando a Le Pen», opinó el titular de Interior, Gérald Darmanin, haciendo alusión al pacto de 1938 entre Reino Unido, Francia, Italia y Alemania por el que se entregó la región checa de los Sudetes a Adolf Hitler.

El propietario de la cartera de Justicia, Éric Dupond-Moretti, denunció, por su parte, que el presidente de Los Republicanos quiere «ofrecer el partido del general De Gaulle sobre una bandeja de plata». «Hoy, Jacques Chirac ha muerto una segunda vez y Ciotti acaba de asesinar a la derecha republicana», reaccionó Yäel Braun-Pivet, expresidenta de la Asamblea Nacional. Bruno Le Maire, ministro de Economía, invitó a los miembros de Los Republicanos a rechazar la colaboración con Le Pen y a unirse a la formación de Macron y sus aliados en la inmediata batalla electoral.

«Ni hablar de que yo dimita», les respondió Ciotti, que recordó que es presidente de Los Republicanos gracias al amplio respaldo de los militantes. Ciotti ganó las primarias en diciembre de 2022 con el 53,7% de apoyos.

Calabazas a Zemmour

En el bando de la ultraderecha, Marine Le Pen y su lugarteniente Jordan Bardella rechazaron este martes unirse para las legislativas con Reconquista, la formación de Éric Zemmour y Marion Máréchal, demasiado ultras incluso para Agrupación Nacional, que trata de desdiabolizar a su partido y hacerlo más presentable ante el electorado para poder gobernar.

Por contra, los partidos de izquierda llegaron el lunes a un principio de acuerdo para la constitución de «un nuevo Frente Popular», en referencia a la alianza de partidos de izquierda forjada en 1936 por el socialista León Blum que llegó al poder. Socialistas, comunistas, La Francia Insumisa (extrema izquierda) y los ecologistas quieren presentar en cada circunscripción «candidaturas únicas desde la primera vuelta» de las legislativas para frenar a la extrema derecha. Sin embargo, Raphaël Glucksmann, cabeza de lista del Partido Socialista-Plaza Pública, ha puesto condiciones tras sentirse incómodo a la hora de pactar con La Francia Insumisa de Jean-Luc Melénchon.

Mientras, Emmanuel Macron está convencido de que su partido y sus aliados pueden vencer las legislativas a pesar del revés de la derrota electoral en las europeas. «Voy a ir a ganar», dijo Macron en una entrevista publicada este martes por 'Le Figaro Magazine'.

Si Los Republicanos se dividen, esto podría beneficiar no sólo a Marine Le Pen, sino también al presidente, ya que los votantes más moderados del partido conservador tradicional podrían decidir votar a los candidatos del Elíseo tras rechazar un eventual pacto con la extrema derecha, como quiere Ciotti.

Macron tomó la decisión de convocar elecciones anticipadas tras los resultados de las europeas. «No podíamos hacer como si no hubiera pasado nada», señaló al periódico. Considera que no tenía otra opción. El jefe de Estado señaló que cambiar de primer ministro no hubiera arreglado nada.