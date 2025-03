Lukashenko asegura ahora que nunca dio garantías de seguridad a Prigozhin

La sublevación armada que encabezó el jefe de los mercenarios del Grupo Wagner, Evgueni Prigozhin en junio quedó abortada tras un acuerdo, supuestamente con el ... presidente, Vladímir Putin, propiciado con la mediación del primer mandatario bielorruso, Alexánder Lukashenko. Según lo pactado, los Wagner deponían su actitud a cambio de las destituciones del ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, y del jefe del Estado Mayor Central, Valeri Guerásimov -ambos a día de hoy conservan sus puestos-, de que serían retiradas todas las acusaciones penales contra los sediciosos y se les concedería garantías de seguridad.

Sin embargo, Lukashenko asegura ahora que Prigozhin «nunca» le solicitó tales garantías de seguridad ni él se comprometió a otorgárselas. «Esto es lo primero. En segundo lugar las conversaciones que mantuvimos no iban en clave de garantías de semejante tipo», explicó en una comparecencia ante los medios. En tercer lugar, señaló que él le advirtió cuando ya se dirigían hacia Moscú con sus fuerzas que mataría a gente y moriría.

El presidente bielorruso dijo además que avisó al cabecilla de los Wagner a comienzos del presente año de la preparación de un atentado contra él. Según sus palabras, la última vez que volaron a los Emiratos recibió información muy seria de fuentes «que no pueden ser más fidedignas sobre su posible asesinato». «Me confirmó después que Putin también le había advertido sobre lo mismo, sobre un inminente atentado», relató.

«Nada profesional»

Lukashenko, sin embargo, no ha aclarado quiénes prepararon y ejecutaron la aniquilación de Prigozhin y por qué. «No puedo decir quién lo hizo, pero me es imposible imaginarme que haya podido ser Putin. Le conozco», añadió. A su juicio, el jefe del Kremlin es una persona «prudente, muy tranquila e incluso lenta en su forma de actuar» y subrayó que, de ser el atentado contra Prigozhin algo intencionado, «ha sido demasiado burdo y nada profesional», dando a entender que fue una chapuza.

El 24 de junio a última hora de la tarde, Prigozhin anunció que sus mercenarios deponían su actitud, daban la vuelta y regresaban a sus campamentos, según el «plan» acordado con Lukashenko, quien, según los medios de comunicación rusos, le dijo: «Te llevaré a Bielorrusia y te garantizaré total seguridad, a ti y a tus muchachos». El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, confirmó entonces que los Wagner se retirarían a ese país.

La tarde del pasado día 23, el jet privado del empresario propietario de la compañía Wagner se estrelló en la región rusa de Tver causando la muerte a diez personas, tres miembros de la tripulación y siete miembros de la cúpula de los mercenarios, incluyendo según distintas fuentes, al propio Prigozhin y a su mano derecha, Dmitri Utkin, cuyos fallecimientos, no obstante, no están todavía oficialmente confirmados, aunque Putin expresó el jueves sus condolencias. Los cuerpos no han podido ser todavía identificados al estar totalmente calcinados y ser necesario un análisis de ADN.