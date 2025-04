Concluye sin acuerdo la primera reunión de los Veintisiete para repartir los altos cargos de la UE

Cada cinco años, Europa elige a los políticos que ocuparán los puestos de responsabilidad de sus instituciones. Se trata de una decisión que debe guardar ... un equilibrio entre el resultado de las urnas, las familias políticas y los Estados miembros. Los líderes de los Veintisiete se reunieron ayer en Bruselas para celebrar una cena informal donde, junto al menú, estaban desplegadas todas las cartas sobre la mesa: la candidatura de Ursula von der Leyen para la presidencia de la Comisión Europea; la del ex primer ministro portugués António Costa para el Consejo; la de la maltesa Roberta Metsola para la Eurocámara; y la de la primera ministra estonia, Kaja Kallas, para Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea.

La lista de nombres venía trabajada y se esperaba un consenso durante esta pasada madrugada, pero finalmente no se produjo. Aunque no se puede tomar una decisión formal, la cena debía servir para acercar posturas y cerrar un «acuerdo político» de cara a la cumbre de la semana que viene, del 27 y 28 de junio. Sin embargo, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, despejó a medianoche cualquier esperanza: «La reunión ha concluido sin acuerdo, pero nos ha servido para preparar la decisión que tenemos que tomar este mes».

Al parecer, los populares -que aumentaron su representación en la Eurocámara con 190 escaños en las elecciones europeas- aumentaron sus exigencias respecto a su representación en las instituciones. Según diversas fuentes, quieren negociar un reparto de la presidencia del Consejo Europeo con dos mandatos de dos años y medio, una práctica consolidada en la presidencia de la Eurocámara, pero no así en la del Consejo. Y precisamente también es posible que reclamen la mitad del liderazgo en la Eurocámara, que correspondería en primer término a Roberta Metsola. Los socialistas rechazan, en cualquier caso, la fórmula del Consejo.

Estas han sido algunas de las cuestiones que han abordado este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de Eslovaquia, Peter Pellegrini, en un encuentro bilateral que han mantenido durante la mañana. Ambos han puesto en común sus impresiones sobre el encuentro de anoche, que incluyeron los 'top jobs' y la agenda estratégica de la Unión Europea (UE).

El encuentro de este lunes era la primera toma de contacto de los líderes tras las elecciones europeas en las que el Partido Popular Europeo (EPP) salió victorioso aunque la Gran Coalición entre populares, socialistas y liberales perdió apoyos. De hecho, el húngaro Viktor Orbán lanzó un dardo al EPP y los acusó de «ignorar» los resultados de las elecciones europeas, que confirmaron un fuerte avance de la extrema derecha en Europa.

Equilibrios Populares, socialistas y liberales tratarán de reflejar los resultados de las urnas en el reparto

Reticencias El ministro de Exteriores italiano mostró dudas sobre Costa y el líder eslovaco sobre Kallas

Las principales familias políticas fueron las primeras en reunirse. Por parte de los populares acudieron el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y el polaco Donald Tusk; los socialistas eligieron al canciller alemán Olaf Scholz y el presidente español, Pedro Sánchez; y los liberales, al belga Alexander De Croo y al francés Emmanuel Macron. Según destacó Michel, los grupos políticos presentaron sus propuestas y, aunque no forjaron un acuerdo político, en la sala los dirigentes europeos comparten una sensación de «deber público» de tomar una decisión lo antes posible.

Al concluir la cena, el neerlandés Mark Rutte destacó que aunque no hay un acuerdo político sobre los 'top jobs', «no creo que sea como la gran tómbola de 2019», lo que augura que la lista de nombres que hay sobre la mesa podría lograr un consenso. Por el momento, «siguen las consultas» y apuntó que Von der Leyen «es una excelente candidata». Y es que la nominación de la política alemana va unida a la del resto de altos cargos comunitarios, en un complejo equilibrio político y geográfico.

Por su parte, el portugués Luís Montenegro aseguró a su entrada a la reunión que estaba «confiado» en que la candidatura de Costa «llegará a buen puerto». La líder italiana, Giorgia Meloni, no hizo declaraciones, pero el ministro de Exteriores, Antonio Tajani, fue uno de los pocos que expresaron dudas sobre la nominación de Costa. Aseguró que no hay certezas dentro del EPP sobre su elección por «no ser lo suficientemente firme respecto a Ucrania» y sugirió como alternativa al ex primer ministro italiano Enrico Letta.

Fuentes de la delegación española destacaron que el nombre de Costa «está bastante consolidado» y subrayaron que se trata de un «candidato óptimo» para mantener el equilibrio regional dentro de las instituciones. Pero el político portugués tampoco fue el único aspirante que generó dudas. El representante eslovaco Peter Pellegrini mostró ciertas reservas hacia perfiles que «generan más tensión» con Rusia.

Las tres fuerzas –populares, socialistas y liberales– quieren repetir la fórmula de la Gran Coalición que ha regido estos últimos cinco años. Y son conscientes de que, para lograrlo, las tres fuerzas son necesarias, independientemente del número de escaños.

Sensación de «urgencia»

Fuentes de la delegación española confiaron ayer en que se imponga la «sensación de urgencia» entre los líderes y que se logre un acuerdo que permita renovar la cúpula de la UEeste mismo mes. La danesa Mette Frederiksen aseguró que «necesitamos una decisión rápida» y destacó que Von der Leyen ha hecho «un gran trabajo» al frente de la Comisión Europea.

Encima de la mesa estaban los principales cargos, pero fuera quedaron otros, como las vicepresidencias, que podrían dificultar el diálogo. En la pasada legislatura los populares se hicieron con la presidencia de la Comisión Europea, los socialistas con la de la Eurocámara –con el fallecido David Sassoli al frente– y los liberales con el Consejo Europeo, donde colocaron al belga Charles Michel.

Meloni pisa fuerte y pide para Italia la cartera de Defensa Tras su triunfo en las elecciones europeas y ser la anfitriona el pasado fin de semana de la cumbre del G7, Giorgia Meloni quiere tener más peso en la Unión Europea. La primera ministra italiana pretende que su país se quede con alguna cartera importante y, de hecho, ha puesto su punto de mira en Defensa. Según medios transalpinos, ha colocado sobre la mesa el nombre de Elisabetta Belloni -exresponsable de los servicios de Inteligencia- como aspirante a ser la comisaria de ese departamento del que tan pendiente está la industria armamentística.