El líder norcoreano se reunirá con Putin en Rusia para una «cumbre por las armas»

El presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un, visitará la próxima semana la ciudad de Vladivostok, en el este de Rusia, para reunirse con ... su homólogo ruso, Vladímir Putin, según ha informado el diario estadounidense 'The New York Times'. El encuentro –del que aún se desconoce la fecha–, se producirá cuatro años después de la última vez que los mandatarios se reunieron y será la primera en el marco de la invasión a Ucrania.

El posible objetivo es «discutir el suministro de armas a Moscú para la guerra», ha indicado el rotativo. Según el diario, el Kremlin quiere obtener proyectiles de artillería y misiles antitanque, mientras que Kim desea conseguir tecnología avanzada para satélites y submarinos nucleares, además de ayuda alimentaria para su población. Pyongyang está tratando de reforzar sus lazos con China y Rusia ante la creciente cooperación en materia de seguridad entre Corea del Sur, Japón y Estados Unidos. De hecho, una comisión norcoreana ya ha viajado a Moscú para preparar la «cumbre por las armas».

Sin embargo, Rusia no ha confirmado la información del medio norteamericano, pero sí ha hablado de la posibilidad de realizar maniobras militares conjuntas. «No, no podemos [confirmarlo], no tenemos nada que decir sobre este tema», ha dicho el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a los periodistas que le preguntaron sobre estas informaciones de Washington. «Discutimos de ello (ejercicios castrenses) con todo el mundo, incluido con Corea del Norte. ¿Por qué no? Son nuestros vecinos», ha indicado el ministro, citado por la agencia de noticias local TASS.

El anuncio ha alarmado a los países vecinos. Seúl ha instado a Pyongyang a que sus actividades «no afecten el orden y la paz internacional». «El Gobierno, junto con la comunidad internacional, vigila de cerca los lazos de cooperación que implican a Corea del Norte y ha planteado el recordatorio de que todos los países miembros de Naciones Unidas tienen el deber de cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU», ha señalado un portavoz del Ministerio de Unificación surcoreano bajo condición de anonimato en declaraciones a la agencia de noticias Yonhap.