Incendio en Somerset House, un emblemático palacio de Londres junto al Támesis

Un incendio en el tejado obligó a desalojar y cerrar el centro de arte del histórico edificio Somerset House, en Londres, a orillas del Támesis. ... Según fuentes de la institución, todo el personal y los visitantes pudieron abandonar las instalaciones sin sufrir daños. «Nos han mandado salir lo más rápido posible», declaró uno de los trabajadores. Cien bomberos y más de veinte camiones fueron movilizados en el operativo para sofocar las llamas en el techo de este antiguo palacio real que ha sido imagen de películas como 'Love Actually', 'Sleepy Hollow' y varios largometrajes de James Bond. Según fuentes oficiales, el edificio quedó cerrado tras el fuego desatado en una pequeña parte del recinto y que a media tarde ya estaba bajo control.

La columna de humo se elevó sobre la capital inglesa pasado el mediodía. El tejado era la zona afectada de este palacio que fue construido en 1796 junto al Támesis y que ayer tenía que acoger el certamen London Battle, una cita de breakdance. Varios ciudadanos dieron la alarma a través de sus teléfonos móviles. «Los bomberos han llegado rápidamente y colaboramos estrechamente con ellos para controlar la propagación del incendio», señalaron en un comunicado las autoridades locales.

Dos escaleras de 32 metros

Según fuentes del departamento de bomberos, se desconoce la causa que originó el fuego. Durante el operativo, emplearon dos escaleras de 32 metros para hacer frente a las llamas. La circulación por el centro de Londres se vio alterada. El olor a humo impregnaba las zonas aledañas al edificio londinense, acordonadas y llenas de unidades de extinción de incendios. A primera hora de la tarde todavía evacuaban a los últimos grupos de personas que quedaban en el interior de las instalaciones del palacio.

Somerset House es uno de los grandes edificios históricos de Gran Bretaña. Está situado frente al National Theatre de Londres, en la parte Sur de The Strand. Construido por William Chambers sobre un palacio del período Tudor, albergaba originalmente oficinas gubernamentales, sociedades científicas y la Oficina Naval. De estilo neoclásico, está calificado como de Grado I por su valor histórico y nacional. Sólo el 2,5 por ciento de las construcciones en el Reino Unido obtienen esa categoría, que comparte con el Palacio de Buckingham, las Casas del Parlamento y el Puente de la Torre de Londres.

En su época moderna y tras una inversión de 48 millones de libras (56 millones de euros), Somerset House se ha convertido en sede de varios restaurantes, cafés y de museos como el Courtauld Institute of Art y el Gilbert Collection of Decorative Arts. Además, alberga la Royal Society of Literature. Acoge numerosos actos culturales. En sus exposiciones están pinturas como el Autorretrato con la oreja vendada de Van Gogh y 'Un bar del Folies-Bergère', de Manet. La colección también incluye obras de Renoir, Cézanne, Gauguin, Modigliani, Rubens, Goya y Botticelli.

En el calendario de este mes –ahora en el aire por el incendio–, figuran exposiciones de la marca de ropa de lujo Charles Jeffrey Loverboy y de los artistas Appau Jnr Boakye-Yiadom y Harun Morrison.