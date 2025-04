Los gemelos Barclay pierden el control del grupo Telegraph

Iñigo Gurruchaga Corresponsal. Londres Miércoles, 7 de junio 2023, 21:38 Comenta Compartir

El banco Lloyds ha puesto a la venta los periódicos conservadores 'The Daily Telegraph' y 'The Sunday Telegraph', y también la revista semanal 'The Spectator', ... todos propiedad de sociedades creadas por los gemelos Barclay. Se menciona a rivales británicos para llevarse la revista y a potentados de Oriente Próximo como posibles compradores de los periódicos.

Los hermanos Barclay, los dos mayores en una familia escocesa con siete hijos, asentada en Londres, construyeron una enorme corporación desde sus primeros pasos como pintores de brocha gorda tras dejar la escuela en la adolescencia. Gemelos idénticos, David falleció en 2021, en un momento en el que la disputa con Frederick rompía ya a la familia. Vivían en la pequeña isla de Breckhou, en el canal de la Mancha, donde construyeron un castillo con piscinas y helipuerto. Quienes han investigado su negocio -hostelería, construcción, medios- afirman que tiene una estructura muy complicada. Los Barclay aprovecharon la creación británica de los paraísos fiscales para proteger lo que habían ganado tras empresas legales opacas sobre la identidad de los beneficarios. La complicación no se limita a los negocios. Desde hace ya unos años, un parsimonioso juez británico amenaza a sir Frederick, que tiene 89 años, con enviarlo a la cárcel por desacato al tribunal. Le insta una y otra vez a iniciar el pago de más de 100 millones de euros que le debe a su exesposa, lady Hiroko, que inició en 2019 la demanda de divorcio tras 46 años de matrimonio. Los procedimientos del tribunal son desesperantes. Aidan Barclay, el primogénito de David, que tuvo otros dos hijos, administra la sociedad que es más visible como propietaria de los bienes de la familia. Frederick dice que Aidan y sus otros dos sobrinos tienen que abrir la manguera del dinero y que, como dice Aidan, eso es muy complicado. Los Barclay aparecían en las listas de más ricos del Reino Unido, pero alegan que han tenido contratiempos financieros durante la pandemia. Tenían miles de millones hace pocos años y ahora dicen que es complicado pagar a Hiroko. El banco Lloyds anotó en sus libros un préstamo de cientos de millones a los Barclay, cuando el Gobierno les forzó a absorber el HBOS en la crisis de 2008. Librarse de la deuda El banco quiere librarse de esa deuda y obtener lo que pueda vendiendo periódicos que dan beneficios, aunque no producen las fortunas del pasado. La venta puede forzar a los Barclay a desvelar dónde está el dinero. Frederick parece, sin embargo, empeñado en dejar a Hiroko sin los millones que le debe. Hay que ver las cosas con perspectiva. El anterior propietario del Grupo Telegraph, Conrad Black, nombrado lord por el Partido Conservador, fue directo a la cárcel tras vendérselo a los gemelos. La compraventa de periódicos causa turbulencias políticas. En este caso, es difícil que desestabilice algo. Los medios conservadores son muy superiores en ventas y no tendría sentido que un nuevo propietario alterase la línea editorial. El exprimer ministro, Boris Johnson, puede perder el apoyo más fiel con el que cuenta en la prensa. Trabajó en el diario como corresponsal en Bruselas y como columnista, antes de dar el salto a la política. Y fue director de 'The Spectator'. El grupo Telegraph era su casa, aunque alguno de sus directores, Max Hastings, le deteste. Otro director y columnista, Charles Moore, que ha publicado la biografía más completa de Margaret Thatcher, decía hace unos días en una entrevista con la 'Press Gazette' que «el periodismo es un oficio chapucero», que «no es una alta profesión». En el caso del Telegraph ha dado a Johnson, lo que confirmaría la advertencia de Moore. Pero los propietarios del grupo baten récords de marrullería.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión