HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Violencia. Un agente hace guardia junto a cuatro vehículos policiales incendiados frente a la comisaría de Cavaillon durante una operación antidroga. AFP

Francia sube el tono en la guerra contra la droga

«Es una amenaza existencial». Las autoridades galas multiplican las medidas para hacer frente al rampante comercio ilegal de estupefacientes: crean una fiscalía específica y encierran a los grandes narcos en la misma prisión

Enric Bonet

Enric Bonet

Sábado, 23 de agosto 2025, 13:03

La consideran un símbolo de su voluntarista política contra el narcotráfico. La prisión de alta seguridad de Vendin-le-Veil, en el norte de Francia, ... abrió sus puertas el 22 de julio. Las autoridades galas quieren encerrar en ese centro penitenciario «a los 100 principales narcotraficantes del país», según el ministro de Justicia, Gérald Darmanin. «Ya han llegado 79 detenidos» a esa prisión, informó hace unos días el dirigente conservador.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia de la foto triunfal de los bomberos forestales que apagaron los últimos metros del incendio de Jarilla
  2. 2 La periodista extremeña Berta Collado regresa a casa y disfruta de la soledad en este pueblo de Extremadura
  3. 3 Un cajero de Torre Pacheco expulsa 2.000 euros en billetes a la calle
  4. 4

    McDonalds abrirá el cuarto establecimiento en Badajoz este año
  5. 5 Detenido un médico en Alicante por la muerte de su padre tras presuntamente operarlo en casa
  6. 6 Estos son los ocho estudiantes que han conseguido los Premios Extraordinarios de Bachillerato
  7. 7

    «Estos incendios son producto de 60 años de abandono de la zona rural»
  8. 8

    Muere un hombre de 45 años cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  9. 9 El grupo de WhatsApp que salva ganaderías: «Lo que no hace la Junta de Castilla y León lo hacen los paletos, como nos llaman ellos»
  10. 10 Susto en el Residencial de la calle Pontezuelas de Mérida por el incendio de un aparato de aire acondicionado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Francia sube el tono en la guerra contra la droga

Francia sube el tono en la guerra contra la droga