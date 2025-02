Francia expulsa de modo exprés a Argelia a un imán condenado por antisemitismo

Las autoridades francesas expulsaron el viernes a Argelia de forma exprés a Mohamed Tataïat, un imán de Toulouse condenado en 2022 por incitación a la violencia y al odio racial tras un discurso antisemita difundido en 2017 en las redes sociales.

«Una vez más, ... la ley de inmigración nos permite expulsar a su país de origen, en menos de 24 horas, a un 'imán' de Toulouse, predicador del odio y condenado por la justicia», declaró el ministro del Interior, Gérald Darmanin, quien aseguró en la red social X (antiguo Twitter) que «la protección de Francia y los franceses» son su prioridad.

El imán, de 61 años, fue detenido en su domicilio por la policía gala de fronteras y expulsado a Argelia en un procedimiento ultrarrápido ordenado por el ministerio del Interior y denunciado por sus abogados. «Esta expulsión exprés, negando a la defensa y al señor Tataïat sus derechos fundamentales es un escándalo. Estos no son métodos dignos de la República francesa», señaló su abogado Jean Iglesis.

Tataïat llegó a Toulouse en 1985 y desde entonces residía en Francia con su familia. De 1988 hasta su expulsión ha sido el imán de la mezquita Al Nour, en el barrio de Empalot en Toulouse.

Este imán argelino fue condenado por incitación a la violencia y al odio racial en octubre de 2022 por el Tribunal de Apelación de Toulouse a cuatro meses de prisión, exentos de cumplimiento de la pena, por un sermón antisemita en árabe de 2017 difundido en un canal de YouTube.

«El día del juicio final no vendrá hasta que los musulmanes combatan a los judíos», dijo Tataïat. «Los judíos se esconderán detrás de las piedras y de los árboles, y los árboles dirán: oh, musulmán, oh servidor de Alá, hay un judío que se esconde detrás de mí, ven a matarlo», añadió el imán, que aludió en su sermón a la «batalla final decisiva» entre musulmanes y judíos.

El prefecto de Alto Garona denunció en 2018 al imán ante la justicia francesa por este discurso antisemita que consideró «una incitación al odio y a la discriminación de los judíos». El imán, que durante el juicio aseguró que no era antisemita, se defendió diciendo que se trataba de una mala interpretación de sus palabras y lo achacó a problemas de traducción.

A las puertas de las elecciones europeas

A pocas semanas de las elecciones europeas de junio, en la que el partido de extrema derecha Agrupación Nacional de Marine Le Pen parte como favorito en los sondeos con un discurso de mano dura contra la inmigración y los delincuentes extranjeros, el ministro del Interior multiplica las acciones en las últimas semanas.

Darmanin, miembro del ala derechista del gobierno galo, ha ordenado grandes redadas contra los traficantes de droga y ha multiplicado las expulsiones de delincuentes extranjeros.