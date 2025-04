El vídeo del ISIS desactiva el intento de Putin de vincular a Ucrania con el atentado de Moscú

J. Gómez Peña Domingo, 24 de marzo 2024 | Actualizado 25/03/2024 15:09h. Comenta Compartir

El Estado Islámico (ISIS) asumió la autoría del atentado de Moscú, en el que fallecieron al menos 137 personas, pocas horas después de la masacre el viernes en la sala de conciertos Crocus City Hall. Como prueba, ha difundido a través de Telegram un escalofriante vídeo, grabado por los propios autores de la matanza, en el que aparecen con fusiles y cuchillos asesinando a varios ciudadanos en el auditorio moscovita. Las imágenes desmienten la versión oficial defendida por Vladímir Putin, que sigue acusando a Ucrania y a sus aliados como inductores de este acto terrorista. El presidente ruso ha intentado desde el primer momento vincular a Kiev y a Occidente con esta tragedia en un intento de justificar más aún la invasión de Ucrania. De hecho, este domingo el Kremlin aumentó los bombardeos. El vídeo, como defiende Estados Unidos, demuestra que es el Estado Islámico el autor del atentado.

En una entrevista a la cadena ABC, la vicepresidenta norteamericana, Kamala Harris, aseguró que nada relaciona a Ucrania con lo sucedido de Moscú. «Lo que ha pasado es un acto de terrorismo. Y no, no hay ninguna prueba (de la intervención de Kiev). De hecho, lo que sabemos es que el ISIS-K es en realidad, por todas las informaciones, el responsable», declaró. La Casa Blanca emitió un comunicado en el que califica al Estado Islámico como «un enemigo terrorista común que debe ser derrotado en todas partes». La Administración de Biden y Occidente temen que este atentado sirva de argumento a Putin para aumentar la presión bélica sobre Ucrania.

El vídeo difundido por el ISIS dura minuto y medio. De horror. Se ve a cuatro terroristas con los rostros emborronados. Se les escucha: «Ven, ven rápido. Trae la ametralladora. Mátalos y no tengas piedad». Uno de los asaltantes dispara contra varias personas. Al fondo, se perciben las primeras llamas del incendio. Otro de los terroristas se acerca a un hombre caído en el vestíbulo del Crocus City Hall y lo acuchilla en el cuello varias veces. «Los infieles serán derrotados», dicen mientras continúan su matanza. Con esta grabación, el Estado Islámico deja claro que es el responsable de un acto que ha conmocionado a toda Rusia.

Otros tres de los supuestos terroristas en el Tribunal de Distrito de Basmanny en Moscú. Afp

Mientras Moscú bajaba a media asta sus banderas y todo el país pasaba en silencio una jornada de luto nacional, el vídeo de los cuatro terroristas asesinando a quemarropa seguía en la retina de los ciudadanos. Esas imágenes, en opinión de 'The Washington Post', arruinan los esfuerzos de Putin por presentar a Rusia «como un país fuerte, unido y resistente». Esa fragilidad, según analistas consultados por el diario estadounidense, también se hizo evidente cuando el líder de los mercenarios de Wagner, Yevgeniy Prigozhin, abandonó en junio de 2023 el frente ucraniano y dirigió sus tropas hacia la capital moscovita.

Ampliar Putin enciende una vela por los fallecidos. AFP

Durante sus primeros mandatos, Putin ya tuvo que afrontar varias acciones terroristas de grupos islamistas, como el que causó más de 300 muertos en una escuela de Beslán en 2004. Entonces también acusó a Occidente, a Estados Unidos y Europa, de fomentar el terrorismo. Ahora repite táctica y apunta el dedo acusador hacia Ucrania, el país que el presidente ruso considera «nazi» y que recibe armas y financiación de miembros de la OTAN y la Unión Europea. En su discurso a la nación tras el atentado del viernes, Vladímir Putin, sin citarla por su nombre, hizo responsable de la masacre a Ucrania.

«La gente ya no sonríe»

En las calles de Moscú, «la gente ya no sonríe», dice Valentina Karenina, una de las ciudadanas que encendió velas por los fallecidos. ¿Creen a Putin? Muchos, sí, como Valeri Chernov, de 52 años. «Este atentado hará que todo el mundo comprenda que el frente no está sólo en una parte de Rusia, sino en todo el país. Algunos no habían entendido que hay una guerra y que todos los medios valen», avisaba. «¿Quién está detrás de estos crímenes? Los enemigos de Rusia y de Putin, que buscan desestabilizar su poder. Es realmente posible que sean Ucrania y Occidente. No descarto nada. Pueden haber utilizado al Estado Islámico para desviar la atención», especulaba.

Las agencias de noticias no lo tienen fácil para recoger opiniones sobre este asunto. La mayoría de los ciudadanos optan por el silencio. Sólo unos pocos se atreven a lanzar críticas o a desdeñar la versión oficial, como Vomik Aliev, estudiante de medicina y de padres musulmanes: «Creo que detrás de este atentado están los extremistas del Estado Islámico. Ucrania también comete actos terroristas, pero esto concuerda más con lo que suelen hacer los islamistas».

Ampliar El Estado Islámico publica una imagen de los cuatro supuestos responsables del atentado en Rusia. EFE

La Administración estadounidense, que ha descartado la implicación de Ucrania en el atentado, recuerda que desde su embajada en la capital rusa ya había alertado sobre la inminencia de un acto así. Un exalto funcionario de Inteligencia de EE UU asegura en 'The Washington Post' que Rusia «siempre baja la guardia en materia de seguridad, salvo que se trate de un acontecimiento público de alto nivel, como unos Juegos Olímpicos, o que en el acto intervenga Putin».

