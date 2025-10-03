HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aviones en el aeropuerto de Munich. EFE

Los drones intrusos cierran el aeropuerto de Munich mientras Europa busca sus bases de lanzamiento

Miles de pasajeros han debido pernoctar en la terminal después de la cancelación de 17 vuelos por la aparición de aviones no tripulados que los helicópteros policiales no han logrado perseguir

Miguel Pérez

Viernes, 3 de octubre 2025, 07:57

Comenta

El aeropuerto de Múnich, en Alemania, ha suspendido sus operaciones desde la noche del jueves hasta este viernes debido a una nueva intrusión de drones ... en el espacio aéreo europeo. La terminal ha debido cancelar 17 vuelos que han dejado a 3.000 pasajeros en tierra, mientras otras 15 aeronaves han sido desviadas a Stuttgart, Núremberg, Viena y Fráncfort.

