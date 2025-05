Directo | Miles de personas se despiden en Saint Giles de Isabel II

15:28

Gerardo Correas, presidente de la Escuela Internacional de Protocolo de Madrid, ha destacado la« excepcional puesta en escena» y la «tremenda organización» de los actos de despedida de la monarca británica. «Más allá de ideologías, todo el mundo se ha juntado para despedir a la reina. Los dos minutos de silencio han resultado impresionantes, no se oía absolutamente nada, no ha pasado ningún avión en esos momentos. Todo estaba calculado, con 18.000 voluntarios atendiendo a la gente, que ha aguantado con enorme amabilidad la avalancha de gente que ha acudido hoy a Londres. Esta jornada hacer marca país, ha sido una súper puesta en escena, con un ceremonial tremendo. No se ha visto nunca algo así».