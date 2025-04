Darmanin se prepara para saltar del Ministerio del Interior galo al Elíseo

Ambicioso, muy mediático e hiperactivo sobre el terreno y en las redes sociales, a Gérald Darmanin el puesto de ministro francés del Interior se le ... ha quedado pequeño. Darmanin, miembro del ala más derechista del Gobierno, se quedó este verano con las ganas de que el presidente Emmanuel Macron le nombrara primer ministro, en sustitución de Élisabeth Borne, que lleva en el cargo desde mayo de 2022.

Pero la ambición del 'primer policía de Francia', como en el país vecino llaman al ministro del Interior, va más allá de Matignon, palacete que sirve de residencia oficial del primer ministro.

Es vox populi que Darmanin sueña con ser presidente de la República Francesa en 2027, fecha en la que Macron no podrá presentarse a la reelección, ya que la Constitución lo prohíbe. Un dirigente sólo puede ejercer dos mandatos consecutivos de cinco años en el país galo. Darmanin, de familia humilde y de origen argelino, proviene políticamente de la derecha. A los 16 años se afilió a Agrupación por la República (RPR) del conservador Jacques Chirac.

El ministro inició su carrera política en la Unión por un Movimiento Popular (UMP) y en Los Republicanos, partidos herederos del RPR. Darmanin es considerado discípulo del expresidente conservador Nicolas Sarkozy, quien ya le ha dado su bendición política en la carrera hacia el Elíseo.

En 2017, se afilió a La República en Marcha, el partido de Macron. Antes de entrar en el Ejecutivo, fue diputado y alcalde de Tourcoing. También ha sido ministro de Presupuesto y Cuentas Públicas y desde 2020 ocupa el puesto de ministro del Interior.

«Soy fiel al presidente de la República desde el primer día», explicó la semana pasada Darmanin en Tourcoing (norte de Francia), su feudo político. «Me adherí a la formación que fundó. Me incorporé al Gobierno. Pienso que es una suerte para la nación tenerlo. Sabe que siempre puede contar conmigo», aseguró. Sin embargo, «la fidelidad y la lealtad, no quiere decir callarse para complacer, cuando pensamos de forma diferente», advirtió en el arranque del nuevo curso político.

El posible candidato debe lograr primero la reforma migratoria y la seguridad de las Olimpiadas de 2024

Darmanin ha conseguido que los tribunales nacionales archiven definitivamente una denuncia por violación presentada contra él. En 2017, cuando fue nombrado ministro de Presupuesto, una mujer francesa le acusó de violación, acoso sexual y abuso de confianza. Los hechos habrían ocurrido en 2009, según la víctima. Darmanin, número tres de París, siempre ha proclamado su inocencia.

Su nombramiento en julio de 2020 como ministro del Interior indignó a muchas feministas, que exigieron su dimisión, ya que la investigación por violación estaba en curso en esos momentos. Pese a las protestas, Macron le mantuvo en el puesto, al considerar que el político tenía derecho a la presunción de inocencia, como cualquier ciudadano. La Justicia le ha dado finalmente la razón.

Antes de la próxima cita en las urnas, Darmanin, de 40 años, tiene ante sí dos grandes desafíos: lograr que se apruebe la reforma migratoria y garantizar la seguridad de Juegos Olímpicos de París 2024. Si la organización de las Olimpiadas es un éxito podría ser su trampolín al Elíseo.

Sus rivales

A menos de un año del pistoletazo de salida del evento deportivo, sin embargo, hay dudas sobre la seguridad tras la caótica organización en mayo de 2022 de la final de la Champions en el Stade de France. También están en el historial, los disturbios de este verano en todo el país tras la muerte de Nahel, un adolescente de 17 años, a manos de la Policía.

Todavía es pronto para que Darmanin anuncie oficialmente su candidatura a las próximas elecciones presidenciales, pero ya tiene competencia. Varios políticos franceses se preparan en bambalinas para 2027. Entre los macronistas, destacan Bruno Le Maire, el actual titular de Economía, y el ex primer ministro Édouard Philippe. La prensa gala también especula sobre la posibilidad de que el ex primer ministro Jean Castex se presente a los comicios, pero, de momento, éste no ha hecho públicas sus intenciones. El nombre de Gabriel Attal, el joven que encabeza la cartera de Educación, también aparece en las quinielas.

Entre los fieles de Macron, Édouard Philippe, actual alcalde de Le Havre, parte como favorito en la carrera hacia el Elíseo, con un 31% de apoyos, según un sondeo reciente del insituto Elabe para 'BFMTV'. Le siguen Bruno Le Maire (16%), Darmanin (12%) o Attal (11%). El exministro François Bayrou (6%) y Élisabeth Borne y Jean Castex, empatados al 5%, son los que tienen menos apoyos entre los ciudadanos.