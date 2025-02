La criticada Anne Hidalgo se toma la revancha con el éxito de los Juegos

Fue una de las protagonistas de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos el domingo por la noche. La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, ... transmitió la bandera olímpica a su homóloga de Los Ángeles, Karen Bass. La dirigente socialista apareció sonriente, parecía feliz. Motivos no le faltaban. Criticada e incluso ridiculizada antes del acontecimiento, Hidalgo sale reforzada del éxito de la fiesta olímpica. Y se encuentra en una posición favorable para sacar un rédito del acontecimiento, teniendo en cuenta la interinidad del Gobierno del primer ministro Gabriel Attal y del presidente Emmanuel Macron, quien debe nombrar a un nuevo 'premier' después de que su partido perdiera la mayoría relativa en las elecciones legislativas del 7 de julio.

Los Juegos no solo transcurrieron sin incidentes, sino que también impresionaron al mundo por la hábil convergencia de la monumentalidad de París con la ceremonia inaugural y varias disciplinas, celebradas en el corazón de la ciudad. «Los franceses y los extranjeros dicen: 'París es bonito', 'París está limpio' y 'París es algo extraordinario'. Con mi equipo, estamos muy orgullosos», destacó la alcaldesa en declaraciones a la emisora de radio RTL. Además, aquellos claroscuros, como el agua del Sena —su calidad ha mejorado, pero la prueba del triatlón tuvo que aplazarse un día debido al frágil sistema— han quedado relegados en la mayoría de los medios galos, ahora mismo abducidos por el éxito olímpico.

Tensas relaciones con Macron

El buen transcurso de los Juegos ha representado una peculiar revancha para Hidalgo. Tras su raquítico resultado en las elecciones presidenciales de 2022 —apenas el 1,7% de los votos, el peor resultado en la historia del Partido Socialista—, muchos la daban prácticamente por enterrada. Esa fragilidad se vio reflejada en críticas airadas sobre problemas reales, pero a menudo presentados de manera exagerada por la oposición, en la capital francesa, como la suciedad, la inseguridad o el hartazgo por las obras. En su entorno se especulaba con un proceso de sucesión de cara a las municipales de 2026, mientras que su principal adversaria, la conservadora Rachida Dati (y actual ministra de Cultura), llegó a un acuerdo no escrito con Macron para esos comicios.

Sin embargo, tras el éxito de los Juegos, la opción de que aspire a un tercer mandato cotiza al alza. «Si quiere volver a presentarse, podrá hacerlo», dijo el senador socialista Rémi Feraud, del entorno de Hidalgo, al diario progresista Libération. «No hablo de 2026. No respondo a esta pregunta», declaró la alcaldesa a Le Monde (Anne Hidalgo et les Jeux olympiques : « C'est pas complètement foutu, on peut être ensemble et être heureux ensemble ! » (lemonde.fr)).

En esa misma entrevista, Hidalgo cargó contra Macron, al que reprochó una cercanía excesiva con las estrellas del deporte galo: «Hay que dejar a los atletas que disfruten de su momento». Las tensas relaciones entre la alcaldesa y el presidente han estado presentes a lo largo de los Juegos. Ambos aspiran a sacar un rédito de este acontecimiento. Y que no quede solo como un oasis en medio de la crisis política en Francia.