Continúa la confusión en torno al paradero del general ruso Surovikin

Tras las informaciones del miércoles de la publicación digital moscovita en lengua inglesa 'The Moscow Times', según las cuales, el general Serguéi Surovikin, subcomandante del ... Grupo Combinado de fuerzas rusas que luchan en Ucrania contra el Ejército de Kiev, habría sido arrestado por su presunta implicación en el levantamiento de los mercenarios de Wagner, este jueves el grueso de las preguntas formuladas por los periodistas al portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se han referido al asunto.

A la pregunta de si sabe algo sobre la posible destitución del general, a quien supuestamente se le estaría acusando de conocer los planes del jefe mercenario, Evgueni Prigozhin, y no haber apercibido a la dirección del país, Peskov ha dicho «no, lamentablemente no. Le recomiendo que se comunique con el Ministerio de Defensa, esta prerrogativa recae sobre ese estamento». La siguiente pregunta fue si Putin sigue confiando en Surovikin, a lo que el jefe de prensa de la Presidencia ha contestado diciendo que «aquí estamos hablando de que él –Putin- es el comandante en jefe supremo y trabaja con el ministro de Defensa y con el jefe del Estado Mayor», dando a entender que a quienes habría que interrogar es al titular de Defensa, Serguéi Shoigú, y al jefe del Estado Mayor General, Valeri Guerásimov, a quien nadie ha visto tampoco incluso desde antes del golpe de mano de los Wagner.

«En cuanto a las unidades estructurales dentro del Ministerio, le pido que se ponga en contacto con el Ministerio», ha añadido el portavoz presidencial. Después, a Peskov se le ha instado a desvelar dónde está ahora Surovikin y si la información sobre su arresto está confirmada y ha dicho que «no tengo nada que agregar a lo que ya he dicho sobre este tema». Peskov tampoco quiso aclarar si el presidente ruso se propone destituir a los funcionarios vinculados de alguna manera a Prigozhin, de quien ha indicado no saber ahora mismo nada, si está en Bielorrusia, como se había anunciado, o en otro lugar.

Este jueves, sin embargo, el renombrado canal de Telegram BAZA sostiene haber hablado con Verónica, hija de Surovikin, quien asegura que «nadie ha arrestado a mi padre y no le ha pasado nada malo». Verónica, según BAZA, ha recordado que el general «nunca ha aparecido a diario en los medios y no suele hacer declaraciones». BAZA, no obstante, reconoce no haber podido conversar con la esposa de Surovikin, que se negó a comentar nada sobre la supuesta detención del general. Se da la circunstancia de que el exdirector de la desmantelada emisora Eco de Moscú, el prestigioso periodista, Alexéi Venedíktov, sostiene que la familia de Surovikin lleva desde el sábado sin poder comunicarse con él.

Algunos blogueros rusos manifiestan que el general fue detenido el domingo, al día siguiente de la fase álgida del motín wagneriarno, y confinado en el centro de detención preventivo moscovita de Lefórtovo, algo que desmienten casi todas las informaciones, señalando que a ese centro nunca se envía a militares y menos sin son de alto rango. Este jueves, el Financial Times insiste en la versión de que Surovikin está bajo arresto. El general, en cualquier caso, tras el comienzo de la rebelión, envió a los mercenarios un mensaje de vídeo instándoles a deponer las armas.