HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un joven de 25 años tras una reyerta en el centro de Cáceres
Un avión-espía Ilushin II-20M en una misión rutinaria en Alaska. AFP

Cazas alemanes interceptan un avión-espía ruso sobre el mar Báltico

La aeronave, que volaba por espacio aéreo internacional, fue escoltada a continuación por la fuerza aérea sueca hasta abandonar la zona de tensión

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Domingo, 21 de septiembre 2025, 18:10

Dos cazabombarderos de la Luftwaffe, la fuerza aérea alemana, han interceptado este domingo en el Mar Báltico a un avión de espionaje ruso cuando operaba ... sobre aguas internacionales sin plan de vuelo y con sus radiocomunicaciones apagadas, según informó un portavoz militar germano. Los dos aparatos del tipo Eurofighter despegaron de la base aérea de Rostock-Lage, al norte del país, tras recibir una alerta de la OTAN.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 25 años se encuentra en muerte cerebral tras una reyerta en el centro de Cáceres
  2. 2

    El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura
  3. 3 Los nueve pueblos extremeños más bonitos de España
  4. 4 La alcaldesa de Casar de Cáceres asegura temer por su integridad ante los insultos y amenazas de una vecina
  5. 5 Herido grave tras ser corneado por un toro en las fiestas de Calzadilla
  6. 6

    El boom del jamón loncheado hace proliferar las tiendas especializadas en Badajoz
  7. 7 Herido un ciclista en un accidente en Badajoz
  8. 8 Cuatro heridos en un accidente de tráfico en la A-66 cerca de Los Santos de Maimona
  9. 9

    Grietas en la coalición de Gobierno de Don Benito
  10. 10 Muere un motorista de 51 años en Cáceres tras salirse de la vía

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cazas alemanes interceptan un avión-espía ruso sobre el mar Báltico

Cazas alemanes interceptan un avión-espía ruso sobre el mar Báltico