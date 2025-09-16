HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Nueve bomberos heridos en un incendio en un restaurante contiguo al Ministerio del Interior en Madrid
EFE

Bruselas prepara las primeras sanciones para presionar a Israel para que detenga su ofensiva

La Comisión Europea ultima una suspensión parcial del acuerdo comercial de la UE con el Estado hebreo

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 16 de septiembre 2025, 16:16

Crece la presión internacional para detener la ofensiva israelí en Gaza. La semana pasada la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, avanzó ... que prepara un paquete de sanciones al Estado hebreo, a ministros israelíes extremistas y a colonos violentos. Este miércoles, Bruselas presentará las primeras medidas de castigo a Israel, que supondrán una suspensión parcial del Acuerdo comercial entre la UE e Israel y que deberán ser aprobadas después por los Veintisiete.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere a los 33 años el atleta villanovense Medi Raiss
  2. 2

    La cobertura legal de las exigencias de las empresas condiciona el acuerdo con la Junta
  3. 3 Semana de aperturas en El Faro: estas son las dos nuevas tiendas que llegan al centro comercial
  4. 4 El párroco del Espíritu Santo coloca la bandera palestina a un Cristo durante una romería en Cáceres
  5. 5 El único restaurante de Extremadura que tiene estrella verde Michelin: tiene almazara eco y un hammam
  6. 6 Una vaca suelta en la autovía A-66 provoca largas retenciones
  7. 7

    Nueve bomberos heridos en un incendio en un restaurante contiguo al Ministerio del Interior en Madrid
  8. 8 Herida grave en una colisión en la A-66 una conductora que se bajó de su coche
  9. 9 El anciano fallecido en Cañamero se salió de la carretera y cayó con su coche por un terraplén
  10. 10 Muere Juan Baz, psicólogo y activista cacereño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Bruselas prepara las primeras sanciones para presionar a Israel para que detenga su ofensiva

Bruselas prepara las primeras sanciones para presionar a Israel para que detenga su ofensiva